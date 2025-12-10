我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲即將實施全球首創的社群媒體禁令，禁止16歲以下的未成年人使用IG、FB、TikTok、YouTube 、X等10款社群媒體。對於台灣是否有跟進可能，國民黨立委葛如鈞今（10）日認為，重點應放在如何建立安全、健康的使用環境，會持續聆聽家長、學校與專家意見，而非單純採取封鎖或禁止手段。澳洲為全球首個實施社群媒體最低使用年齡禁令的國家，Meta旗下IG、TikTok和Google旗下YouTube等全球主要平台，將被迫封鎖逾百萬個帳號，多個國家也計劃以不同方式跟進，預料掀起全球社群媒體監管浪潮。對此，葛如鈞表示，我們尊重各國基於自身國情所做的選擇。台灣社會開放多元，像是禁止特定平台例如小紅書，現在可能引發民眾翻牆搶看，下載量暴增反而更踴躍下載的現象。教育部次長也曾表示，社群媒體難以全面禁止。葛如鈞認為，管理社群媒體最好的方式，重點應放在如何建立安全、健康的使用環境。未來在維護青少年網路安全方面，我們也會持續聆聽家長、學校與專家意見，尋求更有效且符合台灣社會現實的方式來引導與管理，而非單純採取封鎖或禁止手段。