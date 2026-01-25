我是廣告 請繼續往下閱讀

媽帶6歲童買甜甜圈遭拒絕！連外帶都不行大傻眼

店家卻說：「我們沒有招待12歲以下的小朋友」，我只是要外帶，點了就走，結果店家一直跳針說不招待12歲以下的小朋友，執意要趕小孩出門

▲一名媽媽帶6歲小孩前往甜甜圈店外帶，結果遭到店家以不接待12歲以下兒童拒絕，在社群引爆討論。（示意圖非當事店家/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

中山商圈甜甜圈店不招待12歲以下兒童！Google評論慘遭刷1星

出現有外國顧客揹著嬰兒在店內的合照

另外也有一位H先生抱著嫩嬰在店內用餐的照片

▲中山商圈甜甜圈店爆出拒絕接待兒童爭議，Google評價被刷1星負評。（圖/Google評價）

甜甜圈店回應超災難！客人起底黑歷史：根本說謊

IG、FB以及在門口的告示，都是一個月前就已經設定

沒有人想要拒絕可以賺錢的機會，如同前面提到，我們本來都是歡迎小朋友的，會有這樣的決定並不是厭童。」

▲中山商圈甜甜圈店澄清事件，表示相關規定是一個月以前就已經設定，結果許多家長出面踢爆，早在幾個月前帶小孩光顧就已經被趕出門，砲轟根本說謊。（圖/Threads）

示「根本說謊，我去年10月就被你們掃出來了」、「騙！我是在2024/11/21帶嫩嬰去被趕出去的」、「老闆你要確是一個月前捏！我10/19帶著姪女去買的時候你就說不接待12歲以下的小孩喔」

台北中山捷運站商圈一間咖啡甜甜圈店最近爆出爭議，有媽媽帶著自己6歲的孩子前往購買甜甜圈，結果卻店家卻以「未滿12歲為由拒絕接客」，甚至該名媽媽只是要外帶也被拒絕，引爆社群討論。然而該店家雖然出面表示「早在一個月前就已經有設立公告」，但卻有更多顧客以及Google評論都可以看到，該甜甜圈店並非近一個月才不接待兒童，超災難回應翻車，Google評論被刷整排1星負評，不少人揚言拒吃。一名媽媽在社群平台「Threads」貼文指出，自己帶6歲小孩去中山站商圈一間甜甜圈外帶，小孩也安靜的沒有吵鬧，，我明白有些店家不招待孩子，但連外帶幾分鐘都不願意讓孩子踏進門，要孩子在外面等，真的非常不尊重人。貼文曝光後，立刻引爆網友討論、「這種店就是應該終身拒吃，還把自己擺在多高的位置上，擺明是厭童」、「太傻眼了....這種服務態度還能開5年，請原地關店好嗎？」有不少民眾看了貼文後，仔細查找該甜甜圈店家的IG，發現有部分宣傳文宣內，還搭配「我們會為了提供極致款待跪下，但不會為不合理要求下跪」字眼；，許多人認為店家這根本是「雙重標準」，進而引爆爭議。記者實際查看該店的Google評價，才經過一天時間，滿滿的1星負評被刷爆表示「連外帶都不能帶12歲以下的小孩進店，準備收一收可以關門了」、「提醒一下自己不要踩雷，以免帶小孩去被噴」、「連外帶都不能帶12歲以下兒童進店點餐！真的好誇張！避雷」、「有小孩的別去這家喔，不然的話就是要記得把小孩在門外拴住」。對於店內規定不管內用還是外帶不招待12歲以下孩童，該間甜甜圈業者也出面澄清表示「我們開店以來都是很歡迎小朋友的店家，我們沒有在今天事情發生後改規則，，有些朋友不了解實際情形，拿以前的截圖來批評我們改規定，這跟事實不相符」。甜甜圈業者強調：「另外我們當場也有提出不同建議方案，如果當下不遵守規定，對其他客人也是不公平的，也道歉多次，這部分小姐並沒有如實表述出來。結果澄清聲明一陣尷尬，不少家長踢爆表、「Google評價上都有啦！最好是一個月，以為船過水無痕啊？」、「又一個公關災難回應....Google評價幾個月前就有人被趕出來了好嗎？」目前甜甜圈店對許多家長指控沒有再做回應。