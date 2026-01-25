我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德極限攻頂101，實際酬勞由Netflix支付，實際金額為六位數，日常主要收入其實靠場外演講與出書版權費用。（圖／翻攝自Netflix轉播）

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）無繩索徒手攀爬台北101外牆挑戰，最後僅用1小時31分35秒完賽，早前《紐約時報》曾透露知情人士給出價碼約為六位數（mid-six figures），另有一說為50萬美元（ 約合新台幣1569萬），消息傳出讓不少人驚訝「也太少」，實際上，霍諾德過去參與多場攀岩賽事，獎金約落在數千美元，主要收入其實是靠演講、品牌贊助與出書的版權收入。霍諾德稍早完成101挑戰，全程由Netflix全球直播，霍諾德行前接受《紐約時報》採訪時，坦言這已經是他生涯獲得最多一筆單次收入，據傳為六位數中段，約50萬美元，對比其難度、危險程度而言，確實比許多人想像更低。實際上，本次霍諾德攀爬101挑戰，整個活動籌備都是由Netflix支付，主要難度與成本在於讓整起挑戰「合法化」的行政與轉播製作費，背後成本高達數百萬美元，付給霍諾德六位數美元酬勞，等於其中一小部分。霍諾德也清楚這件事，他曾清楚表明立場，至於霍諾德為何會同意參加，他本人曾在Podcast 「Climbing Gold」中提到，最大價值在於101攀爬許可權，如果這項挑戰是由他一個人發起，根本不可能獲得許可。「Netflix是唯一具備基礎背景以及影響力，最終能讓台北101同意這種挑戰的單位。」由於攀岩非主流運動，賽事背後的「變現能力」，無法與主流競技運動如棒球、籃球甚至足球相比，以國際攀岩聯合會（IFSC）世界盃賽事為例，單站冠軍獎金一般僅約2500美元，因此霍諾德平時收入，主要反而是靠知名度所帶來的額外價值，包含全球各地演講、出書的版權收入，以及運動品牌贊助等等，據傳他公開演講酬勞約落在4萬至6萬美元，是他得以維持訓練、飲食與家庭照顧的最穩定收入來源。此外，霍諾德還曾於2015年出版書局《峭壁上的孤獨者：艾力克斯‧霍諾德和他的極限終極冒險》，還在近10年間參與超過15部電影、電視節目拍攝，這些事情背後才是讓這位偉大攀岩家維持生活的酬勞。霍諾德過去也曾自曝低物慾、對金錢沒有太多想法，「我曾經住在貨車裡10年，所以...我的需求很小，金錢帶給我更多的是自由，讓我可以拒絕那些讓我不感興趣的事物。」此外，霍諾德自2012年開始，就將其約三分之一的收入，捐贈予太陽能相關計畫，後續還成立「霍諾德基金會」（Honnold Foundation），以「與弱勢社群合作，推動公平的太陽能能源取得」為宗旨。在他的出版書籍中，也曾數度提到運用太陽能幫助弱勢團體的環保、永續精神。