「人的一生，唯一財富就是時間，接著迎接死亡。所以我們得體驗、在不斷體驗中度過。」《NOWnews》特別整理出霍諾德的5大名言金句，讓讀者以另個視角，認識這位「沒酬勞也願意挑戰攀爬台北101」的當代傳奇。

金錢帶給我更多的是自由，讓我可以對那些不感興趣的事物說『不！』。」

如果妳能跑一英哩，妳就能跑一英哩半。」

唯一能夠戰勝恐懼的方法，就是在生命中不斷擴大自己的舒適圈。

最後更重要的是，我能夠面帶微笑地面對一切。」

▲霍諾德成家立業後，將家庭視為第一選項，別人眼中的玩命挑戰，在他看來就是執行一個經過縝密計算的計畫。（圖／Netflix提供）

▲正因為事前準備充分，霍諾德對自己完成攀登101很有信心。他的成就感來源，並非劫後餘生的慶幸，而是完成之後，還能笑著感謝支持的群眾。（圖／Netflix提供）

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨日攻頂101成功，受到全台民眾關注，實際上，現年40歲的霍諾德不只是一位攀岩家，更曾在10年前出版書籍，在全世界各地舉辦演講分享哲學，受訪時也金句連發，他曾如此定義人生，霍諾德在結婚成家以前，因為方便訓練緣故，旅居在貨車中長達10年時光，自曝低物慾、對金錢沒有太多想法，唯一讓自己提得起勁的，就是挑戰那些鮮少、甚至從未有人完成的攀登項目，霍諾德的母親Deirdre Wolownick原本無法理解兒子志業，但她曾分享，某次心血來潮跑了1英哩回家，開心地跟霍諾德炫耀，結果霍諾德淡定地回了一句：， 這句話也鼓勵母親打破設限，為了理解兒子看出去的世界，於2009年、58歲時開始接觸攀岩，從零開始克服恐懼，並在66歲時第一次和兒子攻頂。有不少報導都提到霍諾德大腦中的「杏仁核（大腦中處理恐懼的區域）」對恐懼刺激的反應遠低於常人，因而讓他敢勇於完成那些異於常人的挑戰，然而霍諾德得以戰勝恐懼，或許是在於他願意「正視」恐懼這件事。過去有台下的群眾曾問他，「你從不感到恐懼嗎？」，霍諾德笑說，「恐懼是身體裡的一種感覺，是一種需要被理性評估的信號，而非要立即屈服的命令。」、「你永遠都會感到恐懼，但隨著時間不斷過去，你會明白一件事，霍諾德此行來台，妻子也愛相隨，而他更有2個女兒，對他而言，家庭始終是最重要的事，攀岩則是把挑戰變成計畫的一個過程，他也曾笑說，「酬勞一點都不重要，如果我感覺不對，我就會直接爬進某個最近的陽台。我的命比這場節目更值錢得多了。」許多人不解霍諾德為何要一直挑戰極限，當被問到何時會感覺到滿足與成就感時，他將功勞歸於事前妥善準備、計畫出一切的自己，