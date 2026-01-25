我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北101每年都會舉辦垂直馬拉松賽事，但數千名額屬於秒殺級。（圖／記者鍾怡婷攝）

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）無繩索徒手攀爬台北101外牆挑戰，最終耗時1小時31分35秒完賽，有民眾就在Threads好奇詢問，一般人爬101室內階梯到頂樓，要花多久時間？101國際垂直馬拉松是全球知名、最具挑戰性的垂直馬拉松指標賽事，除須具備良好心肺耐力之外，事前還得通過健康檢查報名，並穿戴防滑手套。賽事規模方面，總共有91層，階梯總數為2046階，垂直高度390公尺，過去吸引多位名人參加，包含當時還是台北市市長的柯文哲兩度參賽，以38分41秒成績完賽。至於世界紀錄，則是澳洲選手克拉克（Paul Crake）於首屆賽事中創下，當時他僅花費10分29秒32完賽，女子組最速紀錄則是梅爾（Andrea Mayr）於同年度創下的12分38秒85，在去年2025年賽事中，由日本渡邊亮司（Ryoji Watanabe）11分22秒88奪冠，台灣選手則是羅清駿，他以12分40秒93拿下國內3連霸。當然此項賽事完賽難度與霍諾德此次挑戰完全無法比擬，除攀爬方式、危險程度完全不同外，攻頂定義的高度實際上也不同，相比101國際垂直馬拉松，終點於91層平台外，霍諾德此次挑戰總高度為508公尺，包含站上101頂部尖塔，但他最終僅用1小時31分35秒完成，期間還坐在平台上接受Netflix獨家訪問，並在外牆邊緣處與現場爆滿民眾揮手致意，證明人類的極限。若民眾想體驗霍諾德的登高挑戰，可以報名今年度的101國際垂直馬拉松，雖然官方尚未正式發布賽事資訊，但根據國際權威機構「世界高塔競速協會」（TWA）最新釋出的2026年度巡迴賽行事曆，此項賽事將於5月9日（六）舉辦，只是按照過往熱門程度，個人組賽事堪稱秒殺級，有興趣的民眾得把握機會手刀搶票。