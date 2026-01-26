我是廣告 請繼續往下閱讀

▲原本被視為市場大魚的阿德托昆博，在週五比賽中右小腿受傷，預計將缺席4至6周。（圖／美聯社／達志影像）

▲儘管鵜鶘宣稱無意出售，但聯盟消息指出，包括勇士與暴龍在內的多支球隊持續致電詢問墨菲的報價。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入倒數階段，原本預計引發大地震的超級巨星交易案卻因傷病出現變數。根據《ESPN》資深記者邦坦普斯（Tim Bontemps）報導，由於密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與曼菲斯灰熊隊後衛莫蘭特（Ja Morant）接連遭遇傷勢，兩人的交易熱度已大幅冷卻，市場目光正轉向更具可行性的補強人選。原本被視為市場大魚的阿德托昆博，在周五比賽中右小腿受傷，預計將缺席4至6周。對於戰績僅18勝26負的公鹿而言，賽季可能在當家球星回歸前就提前結束了，球團或將重心轉向保住選秀權，而不是而不是努力爭取附加賽資格。如果他們能在今年人才濟濟的選秀會上獲得高順位選秀權，也能在觀察一下阿德托昆博是否願意在休賽期簽下續約合約。而灰熊隊的莫蘭特則因肘部扭傷需缺陣至少3周。加上他過去3年僅出賽79場的「出勤率」問題，以及下賽季起高達4220萬美元（約折合新台幣13.2億元）與4490萬美元（約折合新台幣14.1億元）的龐大合約，讓潛在買家望而卻步。他的市場本就不穩定，目前投籃命中率僅41%，三分球命中率更是只有23.5%，這些因素都影響了他的交易價值。隨著巨星交易案擱置，以下三位球員成為各隊鎖定的熱門目標：紐約尼克隊預計將交易這位法籍前鋒。由於具備與馬刺球星溫班亞馬（Victor Wembanyama）在法國國家隊並肩作戰的默契，亞布塞萊被視為聖安東尼奧馬刺隊的首要補強對象，能即刻為馬刺鋒線增添戰鬥力。身為紐奧良鵜鶘的板凳神偷，阿爾瓦拉多強悍的防守與拼勁吸引了尼克隊的強烈興趣。尼克希望引進這位「神偷」來強化後場深度，且其合約相對精簡，是極具性價比的選擇。儘管鵜鶘宣稱無意出售，但聯盟消息指出，包括勇士與暴龍在內的多支球隊持續致電詢問墨菲的報價。他具備頂級側翼的身材與外線火力，若鵜鶘決定在截止日前積極操作，墨菲將是市場上最具影響力的變數。