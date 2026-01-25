我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）無繩索徒手攀爬台北101外牆挑戰，僅用1小時31分35秒完賽，早前《紐約時報》曾透露知情人士給出價碼約為六位數（mid-six figures），另有一說為50萬美元（ 約合新台幣1569萬），消息傳出讓不少人驚訝「也太少」。（圖／Netflix提供）

當全世界數百萬觀眾透過Netflix直播屏息以待，當代最強攀岩者之一艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）已悄然站在台北 101 的塔尖自拍，慶祝他完成史上最宏大的都市「徒手獨攀」（Free Solo）壯舉。在 101層樓的高空、無繩索且零防護的情況下，霍諾德僅花費 91分鐘便成功登頂。這次攀岩活動是否對你產生了一些啟發？如果有的話那就太棒了，因為霍諾德本人也希望觀看直播的人們享受這次體驗，並且從中得到一些昇華。在攀登之後，霍諾德不可避免地被問到為何選擇101攀登，他表示很多摩天大樓的結構並不適合單爬，而101在這方面獨具優勢，他雖然在戶外攀岩很有經驗，但沒有爬這種建築物的經驗，因此也在十年前就想嘗試了，但當時沒通過，因此取得攀登憑證後，就決定一定要把握。許多人好奇，在命懸一線的508公尺高空，難道真的不會害怕嗎？霍諾德在受訪時展現了超凡的心理素質，他認為人們對恐懼的定義過於負面：「恐懼在體內的感覺，其實跟興奮、緊張非常相似，就像是一種發麻的能量或焦慮感。管理恐懼的方式，就是不要糾結於『我是否在害怕』，而是將其視為『我的身體正在產生某種感受』。我可以選擇聽從，也可以不聽，但這種感受不代表必須影響我的行動。」如果在這種情況下「發生意外」，他會怎麼自我對話？霍諾德的處理很簡單，直言「就是深呼吸並讓身體平靜下來」，因為無論是發生了什麼意外，當你還能思考、還能意識到自己的處境，代表你還沒事，那就繼續爬吧。「當你意識到它發生時，它其實已經過去了——也就是說事情已經結束了，而你還好好的，你並沒有掉下去。所以從技術上來說，當你意識到發生了什麼事時，你其實已經安全了。你接下來要做的就是讓自己恢復平靜，然後回到正在做的事情上，當然，這點說起來容易做起來難。」霍諾德說，自己會試著深呼吸，讓自己平復心情，掛在原處，試著讓自己重新冷靜下來。在數百萬觀眾現場觀看，沒有剪輯或重拍的情況下，霍諾德是否感到壓力？對此他直言一點也不：「因為被人注視的感覺遠不如挑戰自我、努力完美的感覺重要。我的生命都係於此——我不在乎誰在看。我只在乎做好我正在做的事，並且把它做好。」他強調，「不管有多少人看，我都看不到他們。這又不是像在禮堂裡那樣，一群人圍著我。我看到的只有攝影師，他們都是我的朋友，他們都希望我拍得好，而且他們都很開心。有這些攝影師在身邊真的很有成就感。」霍諾德指出，台北101最艱難的部分在於大樓中段連續 8組的「竹節（Bamboo Boxes）」結構。每一節包含8層樓，且向外傾斜10至15度。「這意味著我有長達64層樓的高度都處於『後仰』狀態，非常考驗體力。每 8層樓有一個陽台可以稍作喘息，這感覺非常像岩壁上的繩距（Pitches）。」霍諾德（Alex Honnold）是40歲的徒手攀岩傳奇，曾以《赤手登峰》（Free Solo）榮獲奧斯卡。本次挑戰他身穿紅色 T恤、攜帶粉袋（止滑粉）與攀岩鞋，以1小時31分鐘43秒完成101層樓的無繩攀爬，身價與影響力估計超過數千萬美元。對霍諾德而言，成功的意義不在於打破紀錄，而在於「過程的質感」。他將攀爬 101比喻為跑超級馬拉松：「我的目標是不要受傷，並且帶著尊嚴完成它。我想在登頂時保持微笑、享受風景。我做過很多次極限獨攀，有些是純粹的『求生經歷』，那會讓人留下創傷。我不想要那樣，我想要感受其中的美好與快樂。」