國票金控將於明（2026）年進行董事改選，旺旺集團、耐斯及公股三方勢力競相增加持股，據悉泛公股陣營持有國票金股權已超過2成，今（10）日在立法院財政委員會有立委認為，公股若不拿經營權，會讓人覺得是為圖利某集團，幫助他們成為最大股東。對此，財政部長莊翠雲表示，「我們不會圖利，我們會按實力原則處理」。目前國票金9席董事、4席獨董，共計13席董事，現有股東席次中，旺旺集團占有2席董事、2席獨董，而領航集團、美麗華分別占有2席董事、1席董事，亦是支持旺旺集團，而耐斯集團占有2席董事、1席獨董，官股亦是占有2席董事、1席獨董。為鞏固國票金經營權，據了解，財政部在今年7月已下達通知公股行庫進場加碼國票金，泛公股行庫總持股不低於本屆董事改選時為準，公股銀行下半年起大買國票金，包括兆豐金、土地銀行、台灣企銀、合庫銀行、台灣銀行、第一金、彰化銀行全力進場大買，總計買進國票金逾23萬張持股，甚至連台灣菸酒公司也加入買股行列，據了解，公股陣營持股已超過2成。今日在立法院財委會國民黨立委賴士葆質詢泛公股持有國票金已超過2成，是不是要推動「公併民」、要掌握國票金經營權？財政部長莊翠雲說，「經營權與實力有關」，公股買國票金是根據他們內部財務規畫，後續如何處理股權，公股會考量。賴士葆質疑買這麼多股權，為何要把經營權送給別人，並提醒財政部，若不拿國票金經營權，會被認為可能要圖利某集團，幫忙成為最大股東。對此，莊翠雲強調，「我們不會圖利，我們會按實力原則處理」。賴士葆進一步追問這樣是不是公股不排除掌握經營權嗎？莊翠雲則說，「後續還有變化」，賴士葆則認為，公股都已追到股份了，就好好掌握經營權，這樣才能得到社會支持。