我是廣告 請繼續往下閱讀

▲石崇良提到，醫美診所即便不用「評鑑」的名稱，但也要有品質的確保機制，不管是認證，或其他名詞，內容都要有衛生主管機關的認同。（圖／截自國會頻道）

衛福部日前預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，對於醫美有所約束，但在會議後3點結論，包括原先預計醫美診所須接受評鑑，但會後達成「改由輔導認證」；另外醫美手術執行的大外科系，納入「家醫科」等。而今（10）日立委陳昭姿質詢時詢問共識如何形成。而衛福部長石崇良則說，「對於家醫科是否可認定為大外科，若我個人意見，我是不認同。」針對醫美手術爭議，衛福部醫事司司長劉越萍日前提到，與各相關團體經會議討論，決議包括執行醫美手術時，須有大外科專科醫師資格才可執行美容醫學手術，包括外科、神經外科、整形外科、骨科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科。但今日民眾黨立委陳昭姿在立法院質詢時，提到衛福部主張提升醫美安全、強化醫師資格，協商後可執行醫美手術者，擴大至11大外科，原先要強制評鑑卻也變成自律認證「這個共識怎麼形成？」陳昭姿說，擴大到11外科可執行醫美手術，其中大家特別關心的是家醫科，相對家醫科，內科住院醫師訓練包括裝靜脈導管、抽胸水、腹水等訓練，而也有內科醫師感到困惑，為什麼是這些訓練過程中，較少有侵入性醫療過程訓練的家醫科可被允許執行抽脂？石崇良回應，前一次的會議僅是共識會議的其中一場，今日下午還有第二場，尚未做成最後修法的決定。但對於家醫科是否可被認定為大外科，他說「若我個人意見，我是不認同。」石崇良認為，應該要檢視訓練過程到底有多少時數在進行手術訓練。至於原先提到醫美診所執行高風險手術，預計會納入評鑑，開完會後卻變調，改由「輔導認證」。石崇良表示，上週醫事司召開的討論，普遍在基層診所對於「評鑑」2字會有些排斥，認為醫院評鑑造成了陰影，因此不希望拓展至基層診所。石崇良說，即便不用「評鑑」的名稱，但也要有品質的確保機制，不管是認證，或其他名詞，內容都要有衛生主管機關的認同，特別是麻醉安全是在執行高風險手術診所需要檢視的；「醫美不見得最重要，但病人安全最重要。」針對高風險手術醫美診所，劉越萍說，經過會議討論，與會代表也認同「在病人安全之下，以輔導認證取代強制評鑑，用自律、透明達成病人安全目標。」也就是改採「輔導認證取代強制評鑑」。