藍營新北市議員擬參選人何元楷遭網友踢爆，國小時常霸凌特教學生，出面制止日後卻被吐口水、口香糖黏頭髮。有一名自稱從國小至國中同班的楊先生跳出來替何元楷說話，強調何完全不可能欺負、霸凌同學，「這事根本是無中生有！」而該名網友回覆表示，自己回去翻了畢業紀念冊，發現何元楷班上根本沒人姓楊。網友踢爆何元楷國小時常霸凌特教學生，該網友有次上前制止結果也成為目標，原以為國小畢業後會落幕，未料有次國中下課在公車上遇到何元楷坐在後方，「對我的頭吐口水、口香糖還黏在頭髮上」。對此何元楷坦言小時候調皮搗蛋，雖不知道對方是誰但願意當面釐清。該網友則表示過去已給過機會，自己臉書留言與私訊都被封鎖，何說不知道對方是誰，但昨突然解除他的臉書？更痛批將霸凌行為輕描淡寫成「小時候的言行」、「調皮搗蛋」，驗證加害者轉身而過，但受害者卻要用一生治癒。一名自稱國小到國中都與何元楷同班的「楊先生」，跳出來護航何元楷不可能霸凌，更表示大概知道爆料者是誰，「在班上與比較調皮的同學玩在一起」。該網友回應，自己特別回去翻了畢業紀念冊，發現何元楷班上台根本沒人姓楊，並秀出自己的獎狀與導師評語，包括「溫順善良人緣佳」、「品學兼優足以成為同學楷模」、「熱心助人」與「聰明溫和」等，質疑楊先生「到底誰在調皮搗蛋？」