▲賴清德、韓國瑜出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，頒獎給今年獲獎者PBHI。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.10）

▲賴清德出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，頒獎給今年獲獎者PBHI。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.10）

▲得獎主代表Julius Ibrani。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.10）







總統賴清德今（10）日表示，當前，全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家複合式威脅與攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出，守護民主與自由，是各國刻不容緩的行動，「捍衛民主，並不容易；鞏固民主，更需要強大的決心！」期待未來不分區域、不分國家、不分黨派的人們，都能夠團結彼此，捍衛普世價值。第20屆「亞洲民主人權獎」頒獎典禮上午於台北賓館舉行，賴清德與立法院長韓國瑜共同出席。今年獲獎者為印尼法律援助與人權協會（PBHI），由得獎主代表Julius Ibrani受獎。賴清德致詞時表示，要感謝台灣民主基金會的努力，持續向世界展現台灣的民主信念，「亞洲民主人權獎」的頒發，除了是對國際人權價值推動者的肯定，更代表著，台灣與全球民主夥伴，共同堅守人權、深化自由、實踐民主的決心賴清德提到，就像PBHI，是在逆境中堅守人權的行動者，從1996年創立以來，不僅對人權遭受嚴重侵害的人民，提供免費法律協助與諮詢，也持續監督政策，參與立法相關遊說與討論，讓公民社會的聲音能夠被納入國家政策。賴清德說，即使面對人格抹黑，或是人身安全與自由的嚴重威脅，PBHI的成員，仍然用行動，記錄各類人權侵害案件， 更與國際社會積極合作，連結烏克蘭、 孟加拉等地的人權工作者，串連起跨國際社群的人權行動，令人敬佩。賴清德說，如同許多亞洲國家，台灣的民主歷程，也走過威權統治、社會動盪等重重挑戰，才有今日多元開放、充滿活力的公民社會，今年9月，台灣迎來解嚴天數超越戒嚴歲月的歷史里程碑，這象徵著，自由與民主，已經在台灣這塊土地扎根、茁壯。賴清德指出，台灣持續用行動，致力強化人權，例如在2022年，提出了首部國家人權行動計畫（2022-2024），今年，也開始推動制定新版國家人權行動計畫，徵集各界意見，廣納各項人權議題；此外，台灣也首次建立人權指標，藉由參照聯合國及《身心障礙者權利公約》等公約的精神，以及聽取各界的意見，來強化各項權利項目的監測機制，希望提升人權保障政策的透明度與效能，進一步保障我國人民的人權。賴清德提到，就在上個月，國家檔案館已經正式開幕，這是台灣轉型正義的重要里程碑，未來，中央與地方依據法律，都必須完整移交檔案，為台灣的開放政府與民主促進，建立更完善的基礎。賴清德說，當前，全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家複合式威脅與攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出，守護民主與自由，是各國刻不容緩的行動。「捍衛民主，並不容易；鞏固民主，更需要強大的決心！」賴清德說，PBHI及許多人權團體，在艱難中仍不放棄希望的精神，正是大家最好的啟發。賴清德說，期待未來不分區域、不分國家、不分黨派的人們，都能夠團結彼此，捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」，落實在每一個人身上，也讓民主的光芒，持續照亮全世界。印尼法律援助與人權協會（Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia,PBHI）自1996年成立以來，一直致力以法律援助、政策倡議與制度改革推動印尼人權保障與司法可近性，是印尼人權推進的重要力量；PBHI長期為遭受嚴重人權侵害的受害者提供免费法律協助，推動法律權利教育，並向印尼法律與人權部、國家法律發展局、衛生部等政府部門進行遊說，倡讓以人權為核心理念的政策改革，確保公民社會的聲音能在決策過程中被確實納入。PBHI於印國設有十個區域辦公室，為弱勢群體提供免費法律諮詢、挑戰具壓迫性的制度，並推動以實證為基礎的法律援助政策。