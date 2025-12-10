我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普8日宣布美國開放出口輝達的H200晶片到中國，不過華府也開出條件，假設H200晶片放行，代價就是要抽25%的「過路費」，有消息指出，這些過路費恐怕由台灣買單；針對這項消息，台積電表示，對此無評論。有知情人士向美媒指出，輝達H200的生產主力依舊集中在台灣，由台積電完成代工，關鍵變化在於：這次產品不能直接出貨中國，必須先運往美國接受逐批審查，美國官員向《華爾街日報》證實，H200原件需通過國安審核才能出口，而這項複雜的逆向物流安排並不常見，由於美國法律禁止徵收出口稅，華府改以「進口關稅」形式處理，從送抵的H200晶片中收取25%費用，以避免觸法，產業人士指出，這代表華盛頓對AI算力外流的警戒並沒有放鬆，且甚至比外界預期更為嚴格。有媒體報導指出，根據白宮消息人士透露，這筆費用將以進口稅的方式向晶片製造地台灣徵收。不過，台積電董事長魏哲家日前就曾對晶片關稅議題做出表示，關稅由進口商負擔，因此對台積電出口影響有限，不會衝擊公司營運。針對輝達H200晶片賣中國要25%「過路費」，台積電也回應了，台積電表示，對此無評論。