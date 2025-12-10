我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名澳洲青年被擋在Instagram外無法登入。（圖／美聯社／達志影像）

X ：「非我所願」但將遵守

澳洲從本週三（10日）零時起，成為全球第一個禁止16歲以下孩童使用社群媒體的國家，數百萬兒童將無法登入自己的Facebook、Instagram、X等社群平台帳號。澳洲政府此舉是為了保護 16 歲以下兒童免受成癮性演算法、網路性掠食者與數位霸凌的傷害，雖然引發科技業與言論自由倡議者批評，但獲得多數家長與兒少團體支持。綜合路透社、CNN等外媒報導，澳洲自10日起正式成為全球第一個禁止16歲以下兒童使用社群平台的國家，目前沒有其他國家採取如此大規模的措施，因此澳洲這項強硬新法的推行受到全球立法者密切關注。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稱這是澳洲「值得驕傲的一天」。他接受ABC新聞專訪時強調，「今天是澳洲家庭從大型科技企業手中奪回掌控權的一天。他們正在捍衛孩子應有的童年與家長更安心的權利。」不過他也坦言，「這不會是件簡單的事」。據新法規定，社群平台需採取「合理措施」停用所有16歲以下兒童使用的帳號，並防止新的兒童帳號被開設，否則將面臨最高4950萬澳元（約台幣10.6億元）的罰款。包括Instagram、Facebook、Threads、Snapchat、YouTube、TikTok、Kick、Reddit、Twitch和X等10大平台遭到禁止。雖然這些社群平台表示將會遵守禁令，使用年齡驗證技術識別16歲以下用戶並停用其帳號，但平台普遍認為此舉不會讓孩子更安全。這項新法雖引發科技巨頭與言論自由倡議者的批評，但仍獲得不少家長與兒童權益團體支持。澳洲政府指出，在禁令實施前，8到15歲族群的社群使用率高達86%。這項政策為澳洲一年來的激烈辯論劃下句點，外界關注是否可能在科技高度滲透生活的情況下真正限制未成年使用者。包括丹麥、紐西蘭與馬來西亞都表示將研究甚至可能仿效此模式，測試政府在不扼殺創新與言論前提下，年齡限制能推到多遠。科廷大學（Curtin University）網路研究教授李佛（Tama Leaver）表示：「澳洲是第一個採取這類限制的國家，但很可能不會是最後一個。」億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X（舊稱推特）是十大主要平台中最後一個公開承認將遵守禁令，並採取措施切斷未成年青少年存取權限的公司。X 在其網站上表示：「這不是我們的選擇，而是澳洲法律的要求。X會自動移除不符合年齡規定的使用者。」澳洲政府表示，這份受規範平台名單將隨新產品出現及年輕族群的轉移而調整。多家科技公司已告知政府，他們將結合「年齡推測」技術（透過使用行為判斷）、自拍估齡、身分證件驗證，甚至與銀行帳戶連結的方式來進行年齡認證。對於社群媒體企業而言，研究顯示，隨著用戶數量趨於平穩以及花在平台上的時間縮短，這項實施標誌著一個結構性停滯的新時代。雖然16歲以下的用戶並非廣告營收主力，但科技業警告，禁令將破壞未來用戶的成長管道。有部分年輕人警告，社群媒體禁令可能會使人孤立。在這項禁令生效前的幾個小時，百萬兒童在社群平台發佈訊息道別。一名青少年在TikTok上寫道：「再也沒有社群媒體了……再也沒有和世界其他地方的聯繫了。」另一位則寫道：「#16歲見（#seeyouwhenim16）」。