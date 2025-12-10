我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆河11月27日發生油污污染事件，台水第一時間停止從基隆河抽水，切換至新山水庫及備援水源供應。經過近2週時間，台水今（10）日表示，目前水質檢測，確認已符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」，預計明年11日啟動八堵抽水站復抽，台水也坦言，針對民眾水費減免初估損失2000萬元。針對污染事件，台水公司董事長李嘉榮說明，台水在27日發現水面出現油花，立即馬上通報新山淨水場，並在7分鐘就關閉八堵抽水站，改由新山水庫供水。經過近2週的時間，他表示，目前水質都檢測結果均正常，可以達到飲用水水質標準，因此將在明日上午8時復抽基隆河水源，「採白天取水、晚上停抽」，避免夜間發生偷排取到污染水源情況。而因本次事件造成民眾不便，台水將主動辦理新山淨水場供水區及汐止地區受影響用戶「半個月水費減免」，將會在明年2月、3月用戶水費自動扣減；另已成立「馬上辦服務中心」，整合水質、營業及客服資源，在基隆及汐止提供單一窗口服務，協助補償、水質諮詢、水塔清洗說明及減免查詢。對於這起事件對於台水產生多少損失？李嘉榮表示，水費減免部分約2000萬元，而水塔清洗部分，因為還要視民眾陸陸續續申請補助情況，因此尚且無法認定需要編列多少經費。換言之，台水因為這起污染事件，初估至少損失2000萬元；若基隆市政府對於污染行為人確實有稽查到，那麼台水未來將會依法提出求償。另外，未來避免未來再發生這類情況，台水也提出中長期的水質改善措施，就是由台北市自來水處管理的翡翠水庫引渡水到汐止、基隆，目前汐止供水區域一天可以從北水處支援8.5萬噸，規劃再從汐止往北到六堵、八堵，搭配基隆捷運一起施工，預計花費11.7億元、4年時間，屆時最大支援量可達13萬噸。