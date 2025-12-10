我是廣告 請繼續往下閱讀

▲那對夫妻女兒妮妮在校園中遭霸凌，引發社會關注。（圖／翻攝自Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書）

▲Kim（圖左左）針對女兒遭霸凌一事，嚴正表示案件已經全面進入調查，絕不退縮。（圖／翻攝自Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書）

那對夫妻臉書282萬人追蹤！Kim還為女兒寫歌

YouTuber夫妻檔「那對夫妻」由老公Kim、老婆Nico組成，本月初揭開女兒妮妮於校園遭霸凌事件，昨（9）日晚間Kim再火大發聲，透過臉書寫下1267字聲明，表示所有調查程序已經啟動，「所有資料、證據、紀錄，我們也已經全部補齊送出」，原想著大事化小，還給孩子平安、快樂，可至今一家人沒有收到任何1句道歉，Kim直嗆：「難道現在連1句道歉都成了奢求？」本月2日，Kim發文透露妮妮在學校發生霸凌事件，當中有大量與性別有關的限制級語言羞辱，致使連日做惡夢，引發各界譁然，Kim昨發聲，表示原本希望事件被重視，還給孩子們平安、快樂，怎料事發時隔1週多，「至今沒有收到任何一句該收到的道歉，難道現在連一句道歉都成了奢求？那種痛與失望，是會把人原本的善意關閉的，而我的善意也已經悄悄關閉了。」Kim嚴正表示，目前先以保護妮妮、讓她休息為首要，調整其情緒與安全感，與校方的案件也已經全面進入調查，「所有資料、證據、紀錄，我們也已經全部補齊送出，也因為程序進行中，很多重要的內容暫時不能公開，希望大家理解。所有該做的協助、該尋求的專業與資源，我們都會做到。」Kim強調，只要進入調查就會有結果，盼外界給予適當空間與時間。那對夫妻由Nico、Kim組成，2010年開始拍攝YouTube影片，目前主頻道已有72萬人訂閱，臉書粉專「Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】」也有282萬粉絲追蹤，算是知名度極高的網紅夫妻。Kim也創作過不少獻給家人的單曲，他自己演唱、送給女兒的歌曲〈妮妮〉在YouTube觀看量高達1800萬。