我是廣告 請繼續往下閱讀

中國社群平台「小紅書」在台灣的用戶數量已破300萬人，怎料，卻因資安檢測未通過且涉及詐騙案件多，內政部及刑事局4日宣布將啟動「網際網路停止解析及限制接取」措施封鎖1年，引發兩極討論。刑事局今（10日）針對小紅書涉及詐騙型態以及數據公布調查結果。刑事局統計今年1月至11月涉及「小紅書」詐騙案件一共有756件，另統計去（2024年）1月至12月一共有950件。其中，分別以「解除分期付款(騙賣家)」、「假網拍」及「假投資」等案件居多。受害者多為透過小紅書內建交易平台聯繫，而後使用LINE引導至7-11賣貨便、全家好賣+等平臺賣場進行交易。在交易期間，假買家聲稱無法完成交易並傳送假客服LINE要求完成後續銀行轉帳驗證作業。一名在小紅書遭到求職詐騙的60多歲余姓女子透露，當時因工作需要使用小紅書向中國廠商購買商品，而後因生意失敗急需賺錢，在平台上找了「測試網速」的兼職工作，點擊網站就可領50元；另找了一份「外匯操作員」的工作，均遭詐騙導致帳戶變成警示戶，受騙金額高達150萬。另名30多歲的潘姓女子則透露，曾在小紅書上收到自稱「媽媽是台灣人」、「在香港工作」等中國人的私訊，並以「喜歡台灣人講話的聲音」為由詐騙投資虛擬貨幣，受騙金額為120萬元。她認為，小紅書內存有大量假帳號，且許多貼文針對台灣人，例如「一句話證明你是台灣人」來進行資訊收集及互動，也曾受到中國友人提醒。刑事局表示，自去（2024年）8月至今年11月止共計通報TWNIC（財團法人台灣網路資訊中心）執行5萬8882組詐騙網站停止解析，另有關網路平臺涉詐違規者，為督促業者遵循我國法律，並落實平臺廣告、內容源頭管理，已蒐報Meta網路廣告「未揭露委託刊播者、出資者相關資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」之違法事證，至(114)年11月止已函請目的事業主管機關數發部裁罰計3次，累計罰鍰已達新臺幣1,850萬元。刑事局與各地方(政府)警察局持續蒐報涉詐廣告與詐騙內容，立即通報下架，並彙整違法態樣，函報數發部裁罰。