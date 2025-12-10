在資深球星林益全確定加盟中國城市棒球聯賽（CPB）上海正大龍隊之後，台灣棒壇今（10）日再度傳出「西進」消息。根據《壹蘋新聞網》報導，前統一獅選秀首輪指名的內野手黃勇傳，已確定加入CPB旗下的福州海俠隊，成為繼林益全和前富邦悍將王詩聰之後，第3位投入該聯賽的台灣球員。
黃勇傳加盟CPB！與林益全、王詩聰成台將三劍客
CPB預計於明年一月開打，共有5支球隊參賽：長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠與上海正大龍。此前，前悍將球員王詩聰已由長沙旺旺黑皮選中，而林益全則於昨日證實加盟上海正大龍。根據《壹蘋新聞網》報導，黃勇傳也將加入福州海俠，為其棒球生涯尋找新的舞台。
黃勇傳曾是台灣棒球界的頂尖潛力股，他曾擔任中華隊U18世界盃隊長，並在2022年中華職棒選秀中以首輪身份被統一獅隊選中。職棒一軍生涯共出賽46場，打擊率高達0.381，展現不俗實力。然而，黃勇傳在2024年因個人財務問題請假離隊後未按期返回，遭統一獅依違反隊規開除。
在被獅隊讓渡後，黃勇傳雖曾召開記者會對外說明，但最終並未獲得其他職棒或成棒隊伍的承接，導致他在徹底棒壇銷聲匿跡，還有了「板模工」的稱號。經過一年半的沉寂，黃勇傳確定加入CPB，延續他的棒球生涯。
消息來源：《壹蘋新聞網》
