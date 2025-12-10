男星范姜彥豐因與前妻粿粿外遇王子（邱勝翊）的婚變事件沉寂了好一陣子，近日開始重新復出拚事業，好友吳心緹則被拍到幫他帶小孩出遊，好讓范姜彥豐有時間上通告、拍代言。近日范姜彥豐也在網紅天后闆妹的Podcast節目中聊到自己的私生活興趣是打線上遊戲，他還幫自己取了超羞恥ID「我是你老爸」，讓粉絲笑翻。

范姜彥豐積極復出　Podcast自爆羞恥ID

范姜彥豐積極復出，除了日前登上天后闆妹的直播，近期還接下由天后闆妹接洽的洗髮精代言，與天后闆妹有諸多合作。近日更上天后闆妹的Podcast節目《闆妹紅什麼》當嘉賓，被問到私下有什麼興趣時，天后闆妹爆料他很喜歡玩手遊，而且取了一個「很ㄎㄧㄤ」的ID，要范姜彥豐自己講出來。

▲范姜彥豐積極復出　Podcast自爆羞恥ID（圖／翻攝自IG@banmei_hotpodcast）
▲范姜彥豐上Podcast復出工作，還自爆遊戲ID超羞恥，自己取名「我是你老爸」。（圖／翻攝自IG@banmei_hotpodcast）
范姜彥豐當下有點尷尬，笑說：「太羞恥了吧」，最後才坦承他把遊戲ID取為「我是你老爸」，更直言：「重點是我還蠻喜歡這個ID的」，天后闆妹聽後也大笑，認為范姜彥豐內心其實還是大男孩。

天后闆妹更開玩笑幫范姜彥豐的未來鋪路，要他加入BMG傳說對決戰隊，「讓范姜引領我們明年直接朝向世界賽」，一旁的來賓彩罐也附和，「可以直接拿到世界冠軍、顏值擔當」，各種稱讚之詞讓范姜彥豐害羞笑翻。

范姜彥豐繼續闖蕩演藝圈　與粿粿婚變事件落幕

據悉，范姜彥豐和粿粿目前已經談好離婚協議的贍養費價格，由出軌方粿粿支付百萬元，但詳細金額沒公開；外界猜測兩人名下的房產應該會平分，也期待范姜彥豐未來挑戰當歌手，畢竟他之前曾為女兒寫過單曲〈守護你的微笑〉。好友吳心緹最近則化身「陪玩姐姐」帶著范姜彥豐的女兒出遊，看得出來雙方交情不錯。

▲吳心緹、粿粿、晏柔中是演藝圈眾所皆知的姊妹淘。（圖／翻攝吳心緹IG）
▲吳心緹（右起）、晏柔中、粿粿過去經常一起出遊，但吳分手胡釋安後，似乎就脫離「王子幫」了。（圖／翻攝自IG@esther_xinti）
資料來源：天后闆妹Podcast吳心緹IG


