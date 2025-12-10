我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市一名民營銀行理財專員，濫用客戶母女的信任，在，被害人對銀行提告求償，銀行認為客戶與理專另有金錢借貸關係，理專提款、匯款與執行職務無關，而且客戶長期不對帳確認帳戶餘額，對於存款遭盜領有重大過失，因此拒賠。受害母女分別因為年紀大和行動不便，無法時常前往銀行，都委託同一位理專代辦金融相關業務，為了方便理專動用存款，母女倆將交給她。母女原本以為理專會善盡職責，依專業判斷為她們購買金融投資商品，沒想到所託非人，理專因在外欠債，從2018年2月到2020年11月間，；理專也把受害媽媽當肥羊，，同樣用來償債。被害母女總共損失1397萬5500元，媽媽已在2022年過世，只能由女兒提告討公道。刑事部分，民事部分，受害女兒對銀行求償1397萬5500元，主張母女兩人並未親自臨櫃辦理，櫃台人員仍反覆允許理專盜領，，而且理專是執行職務導致客戶受害，銀行也應負損害賠償責任。銀行反駁，母女倆與理專有工作以外的財務往來，才會授權理專代為提款、匯款，理專並未盜領，也不是在執行與理財專員有關的職務；如果要說理專有盜領，銀行主張，提告母女疏於保護自身權益有「重大過失」，因為她們仍，只要查一次就可發現理專私自挪用存款。民庭法官調查，理專盜領的犯行已被刑事庭「認證」、以背信罪判刑，所以不採信銀行的「無盜領」說。受害母女會先在空白匯款單上簽名蓋章，是因為要透過理專投資，如果是投資以外的用途，理專當然不能任意用到她們提供的空白表單。但受害女兒也坦承，因為信任，每次理專來拿存摺，都以為用於理財投資，也法官認為銀行未嚴格禁止理專為客戶臨櫃代辦存款、匯款，櫃台人員也沒拒絕受理銀行雖有責任，但法院認為不用全額賠償，，依據過失輕重程度，認定母女過失程度是30％、銀行是70％，因此判賠1397萬5500元的7成：978萬2850元。