台北市一名民營銀行理財專員，濫用客戶母女的信任，在2年9個月內分69次盜走1397萬元存款償還個人債務，被害人對銀行提告求償，銀行認為客戶與理專另有金錢借貸關係，理專提款、匯款與執行職務無關，而且客戶長期不對帳確認帳戶餘額，對於存款遭盜領有重大過失，因此拒賠。法官認定理專盜領存款的場合、時間都與她的工作有關，銀行應負起連帶賠償的責任，但受害客戶從不過問理專怎麼用錢，的確也有過失，求償金額1397萬元必須打7折，判決賠償978萬元。
受害母女分別因為年紀大和行動不便，無法時常前往銀行，都委託同一位理專代辦金融相關業務，為了方便理專動用存款，母女倆將已經簽名或蓋章的空白匯款申請書、取款憑條交給她。
母女原本以為理專會善盡職責，依專業判斷為她們購買金融投資商品，沒想到所託非人，理專因在外欠債，從2018年2月到2020年11月間，以受害女兒的簽名將355萬8500元存款分18次匯到理專債主的帳戶，另外使用受害女兒的印鑑，將275萬9000元存款分28次提領或匯入理專債主戶頭；理專也把受害媽媽當肥羊，23度以印鑑提款、轉帳的方式，Ａ走765萬8000元，同樣用來償債。
被害母女總共損失1397萬5500元，媽媽已在2022年過世，只能由女兒提告討公道。刑事部分，理專因涉犯背信罪，法院對她盜領女兒存款的行為判刑3年，對她盜領媽媽存款則判刑3年4個月。
民事部分，受害女兒對銀行求償1397萬5500元，主張母女兩人並未親自臨櫃辦理，櫃台人員仍反覆允許理專盜領，銀行長達2年沒察覺這名理專的行為，也沒跟客戶連絡確認，顯然未善盡監督的責任、違背善良管理人的注意義務，而且理專是執行職務導致客戶受害，銀行也應負損害賠償責任。
銀行反駁，母女倆與理專有工作以外的財務往來，才會授權理專代為提款、匯款，理專並未盜領，也不是在執行與理財專員有關的職務；如果要說理專有盜領，在2021年7月銀行有寄給母女對帳單，帳戶餘額只有6239元，母女當時就該向銀行反映或報警，怎會拖到2022年才說有盜領存款？
銀行主張，提告母女疏於保護自身權益有「重大過失」，因為她們仍自行保管存摺，定期收到電子對帳單，在理專「犯案」的2年9個月期間卻完全不查帳，只要查一次就可發現理專私自挪用存款。
民庭法官調查，理專盜領的犯行已被刑事庭「認證」、以背信罪判刑，所以不採信銀行的「無盜領」說。受害母女會先在空白匯款單上簽名蓋章，是因為要透過理專投資，如果是投資以外的用途，理專當然不能任意用到她們提供的空白表單。
但受害女兒也坦承，因為信任，每次理專來拿存摺，都以為用於理財投資，也沒在理專歸還存摺時詢問動用存款的情形；她們沒打開存摺看，都直接收起來放回抽屜。
法官認為銀行未嚴格禁止理專為客戶臨櫃代辦存款、匯款，櫃台人員也沒拒絕受理，理專才能多次盜領得手，她的犯行與執行職務有關，銀行應連帶賠償。
銀行雖有責任，但法院認為不用全額賠償，受害母女從未對帳，對於本件損害的發生、擴大也有疏失，依據過失輕重程度，認定母女過失程度是30％、銀行是70％，因此判賠1397萬5500元的7成：978萬2850元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
母女原本以為理專會善盡職責，依專業判斷為她們購買金融投資商品，沒想到所託非人，理專因在外欠債，從2018年2月到2020年11月間，以受害女兒的簽名將355萬8500元存款分18次匯到理專債主的帳戶，另外使用受害女兒的印鑑，將275萬9000元存款分28次提領或匯入理專債主戶頭；理專也把受害媽媽當肥羊，23度以印鑑提款、轉帳的方式，Ａ走765萬8000元，同樣用來償債。
被害母女總共損失1397萬5500元，媽媽已在2022年過世，只能由女兒提告討公道。刑事部分，理專因涉犯背信罪，法院對她盜領女兒存款的行為判刑3年，對她盜領媽媽存款則判刑3年4個月。
民事部分，受害女兒對銀行求償1397萬5500元，主張母女兩人並未親自臨櫃辦理，櫃台人員仍反覆允許理專盜領，銀行長達2年沒察覺這名理專的行為，也沒跟客戶連絡確認，顯然未善盡監督的責任、違背善良管理人的注意義務，而且理專是執行職務導致客戶受害，銀行也應負損害賠償責任。
銀行反駁，母女倆與理專有工作以外的財務往來，才會授權理專代為提款、匯款，理專並未盜領，也不是在執行與理財專員有關的職務；如果要說理專有盜領，在2021年7月銀行有寄給母女對帳單，帳戶餘額只有6239元，母女當時就該向銀行反映或報警，怎會拖到2022年才說有盜領存款？
銀行主張，提告母女疏於保護自身權益有「重大過失」，因為她們仍自行保管存摺，定期收到電子對帳單，在理專「犯案」的2年9個月期間卻完全不查帳，只要查一次就可發現理專私自挪用存款。
民庭法官調查，理專盜領的犯行已被刑事庭「認證」、以背信罪判刑，所以不採信銀行的「無盜領」說。受害母女會先在空白匯款單上簽名蓋章，是因為要透過理專投資，如果是投資以外的用途，理專當然不能任意用到她們提供的空白表單。
但受害女兒也坦承，因為信任，每次理專來拿存摺，都以為用於理財投資，也沒在理專歸還存摺時詢問動用存款的情形；她們沒打開存摺看，都直接收起來放回抽屜。
法官認為銀行未嚴格禁止理專為客戶臨櫃代辦存款、匯款，櫃台人員也沒拒絕受理，理專才能多次盜領得手，她的犯行與執行職務有關，銀行應連帶賠償。
銀行雖有責任，但法院認為不用全額賠償，受害母女從未對帳，對於本件損害的發生、擴大也有疏失，依據過失輕重程度，認定母女過失程度是30％、銀行是70％，因此判賠1397萬5500元的7成：978萬2850元。