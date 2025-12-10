我是廣告 請繼續往下閱讀

南韓電子入境卡將我國列為「中國台灣」 引起全國震怒，從今年初至今幾度溝通仍未見更正，對此外交部表示將全面重新檢視台韓關係。立委邱議瑩今（10）日表示，當官方抗議無果能做什麼？有人提議禁止韓國旅遊團來台表達抗議，自己認為此舉恐傷害民間情感，此時應發動一人一信向韓國駐台代表部抗議，「讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒」。對於南韓不友台決策，邱議瑩表示令人憤怒與不解，台韓兩國民間關係向來友好，高雄市經常辦大型演唱會，所謂的演場會經濟學，韓國表演團體就佔了大宗，與韓國的交流無論在觀光、留學、貿易上都是親密的夥伴關係，如今韓官方爆出這麼敵意的舉措，令人遺憾痛心。至於有人提議禁止韓國旅遊團來台，採取強硬態度表示抗議，邱議瑩認為期期不可，這是傷害雙方民間情感，讓好不容易建立起來的友誼瞬間破裂。台灣外交處境艱難，朋友越多越好，敵人越少越好，韓國是台灣的朋友，不是敵人，民間的情誼如此深厚，但當官方採取行動還是無法讓韓政府改變態度，那民間能做什麼事？邱議瑩說，過去民間常發動一人一信抗議的行動，覺得此時發動最適宜，由民間的力量發起，讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒，台灣人有權力提出抗議，人民力量是偉大的。邱議瑩指出，韓國駐台有駐台北韓國代表部，透過一人一訊息、一人一抗議，讓韓國政府不能無視台灣人的憤怒與主張，讓兩個人民可以繼續維持長久友誼，這才是做對的事。