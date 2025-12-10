我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院財政委員會今（10）日審查由立委提案修法的「國安基金設置管理條例」，討論國安基金規模從新台幣5千億擴增至1兆。不過，國安基金過去8次進場護盤台股，累計獲利660億元，有立委質詢外界已有聲音認為，政府是賺股災財趁股民信心崩潰的時候，進場去撿便宜，建議國安基金護盤獲利應該有更好用途，像是健保補充保費、國保、長照經費等。對此，國安基金委員會執行秘書、也是財政部次長阮清華表示，若要指定用途需修正「國安基金設置管理條例」，將研議可能性。民進黨立委郭國文今日質詢國安基金在台股失序時進場護盤，過去8次進場護盤來看，總計獲利660億退場，某程度是政府賺股災財，利用散戶恐慌棄股時，國安基金卻進場撿便宜，過去660億獲利全數歸國庫統籌處理，新加坡都知道賺這種錢要拿出來發，未來這筆錢是否有更好的用途，例如用於長照、健保及國保等。國安基金委員會執行秘書、也是財政部次長阮清華則說明，國安基金賺的錢，在國安基金委員會決議後，就繳庫統收統支，而且若這些錢留在國安基金，因國安基金已退場了，也不能再買股，什麼都不行。郭國文進一步追問，現在國安基金已賺660億元，加上這次護盤累計金額會越高，大家也會看賺的錢怎麼用，像最近健保補充保費、國保、長照經費問題，是否有可能在政策上思考。阮清華則表示，如果要這樣做，可能要修國安基金條例，對用途要有明確規範，而且大家要有共識，「我們研議看看有沒有可能性」。