陸軍馬祖防衛指揮部所屬單位近日遭爆超過60位官兵涉嫌將個人銀行帳戶提供詐騙集團使用，震驚社會。軍方官員今（10）日表示，本案犯罪手段是以提供報酬的方式，獲取國軍同袍個人銀行帳戶及密碼，以及電商賣場的帳戶等資訊，取得人頭帳戶之後，出租予不法集團以收取對價。陸軍展開全軍清查，尚無新增案例發生。國防部今日舉行例行記者會說明國軍急救貸款與打詐宣導，針對馬防部官兵60名官兵集體淪詐團幫兇一事，陸軍司令部督察長蔡則明少將說明表示，有關馬防部涉犯洗錢防制法、官兵涉犯洗錢防制法一案，全案現在正由連江地檢署及憲兵隊偵辦中，陸軍主動配合實施全面的清查，相關涉案的官兵將依照規定檢討議處、嚴懲不貸。蔡則明表示，目前按照連江地檢署在啟動調查的同時，馬防部也已經主動配合實施內部的清查，相關的涉案人員已有所掌握，後續配合檢察官的偵辦，提供相關的事證，主動移送，共同打擊犯罪。另針對全面清查的部分，蔡則明指出，目前還在清查中，尚無發現新增的案例。針對馬防部的戰備的部分，全案發生後，已指導馬防部完成相關的戰備，還有兵力補充的規劃，會在兼顧防區戰備任務，還有官兵權益的前提下，目前由馬防部內部自行調整，不使戰力產生罅隙。法律司軍法事務處處長吳純顯少將表示，依照連江地檢署所發新聞稿所載，目前本案犯罪手段是以提供報酬的方式，獲取國軍同袍個人銀行帳戶及密碼，以及電商賣場的帳戶等資訊。取得人頭帳戶之後，出租予不法集團以收取對價，是否涉及了其他的犯罪，甚至金流的狀況，都配合地檢署偵辦，目前顯示是不法洗錢，以及逃漏稅捐的情形。國防部今日也正式宣布成立「國軍詐欺防制工作小組」，吳純顯指出，為落實政府的政策，遵行行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0，由法律司擔任聯繫窗口，納編政戰局、主計局及總督察長室，新制將採「識詐」與「防詐」雙軌並行，對內由法制官、財務官入營實施實體教育，並邀請檢警調入營宣導最新案例。吳純顯指出，對外則配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，與數發部建立聯防機制，一旦發現有冒用國軍名義詐欺的案件通報，將即時啟動分辦與管考，確維部隊紀律。