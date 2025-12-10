我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國電子入境申報系統（E-Arrival Card）自今年2月啟用後，持續將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈。外交部已宣布全面重新檢視台韓關係；總統賴清德今（10）日也公開表明態度，盼韓國尊重台灣人民的意志。對此，胸腔科醫師蘇一峰狠酸，要不要學小紅書，直接禁止韓團？針對持續將我國錯誤列示「中國（台灣）」，外交部及駐處多次表達嚴正關切，並要求更正，韓國外交部則回應「仍維持與台方持續增進非官方實質合作的一貫立場，對於國籍的列示方式，韓方會綜合考慮諸般層面，持續與相關單位協商」。賴清德今日上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，活動前受訪時表示，台灣與韓國民間交流十分密切，經貿往來頻繁，盼台韓維持友好關係，促進雙邊各方面的合作，同時增進兩國的福祉。賴清德也強調，希望韓國尊重台灣人民的意志，讓兩國能攜手前進，穩定區域的和平，並促進區域的繁榮發展。蘇一峰醫師則大嘆，台灣政府被瞧不起了，他指出，我國外交部已數次向韓方表達關切、嚴正要求更改，但韓方目前仍不為所動，讓他不禁狠酸：「要不要學小紅書直接禁止韓團？」對於外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今日強調，外交部已全面重新檢視與南韓政府的關係，並同時關注貿易逆差等問題，蘇一峰更質疑：「貿易逆差關注完然後呢？」