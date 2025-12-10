我是廣告 請繼續往下閱讀

台中23歲洗車工吳叡旻無照、酒駕、超速、闖紅燈，在西屯區撞死跑外送打工的22歲陳姓醫大生後還肇逃，9日台中地院開庭時，擔任電視台體育主播的陳父，特別把亡子的衣服穿在身上「就像他也在這個法庭」一樣，希望國民法官能重判，為死去的兒子討回公道，庭上，吳男還被檢方起底，不僅先前犯下3罪行遭判有期徒刑，更有15件交通違規紀錄，罰鍰高達17萬元，至今仍一毛未繳。今早，台中地院國民法官依酒駕致死判處吳男9年、肇逃致死5年，合併應執行10年。回顧案情，今年3月8日凌晨擔任洗車工的吳叡旻，凌晨3點多與朋友飲酒唱歌後，私自開走高檔商旅車，卻無照酒駕高速闖紅燈，撞飛騎機車的22歲外送員（陳姓醫大生），事後並肇事逃逸躲回家中，直到清晨5點多才投案，酒測值高達每公升0.37毫克，辯稱酒駕心虛、肇事心慌而逃跑，檢察官依酒駕致死與肇事逃逸罪將他起訴。9日國民法庭開庭審理，陳男擔任體育主播的父親，特別穿上兒子的衣、褲、白袍代替他出庭，當庭用2千多字闡述對兒子驟逝的悲痛，還有對吳男犯下最惡劣的酒駕肇事，不但酒駕、且無照駕駛，還超速、闖紅燈，肇事後又逃逸，無法原諒這樣的行為，強調「如果你問我，酒駕致死該當何罪？我會說唯一死刑」，希望國民法官能重判。陳父表示，「今天穿上全套兒子的外套，包含襯衫還有褲子，就代表兒子好像也來到這個法庭，身為爸爸的我，已經沒有機會再愛他、為他付出。我能做的事只有透過司法來為他討一個公道，他這麼年輕，22歲的生日都還沒過就走了，這對我們家庭來講，一個難以承受的打擊，我很希望這次庭審，國民法官能打破過去沒有必要的法匠的思考，還給我們一個公道」。公訴檢察官更指出，吳男2023年間曾犯妨害秩序、傷害等3項罪行，均已判有期徒刑確定。此外，吳男累計15件交通違規，罰鍰共高達17萬1500元，但至今一毛未繳。如今台中地院一審結果出爐，依酒駕致死累犯判刑9年、肇事逃逸累犯判刑5年，合併應執行10年；全案仍可上訴。不過，再重的刑責也無法換回陳父寶貝兒子的性命，一家人的心早已在車禍那天，徹底破碎。