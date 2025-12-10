我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國在電子入境申報單稱呼我國為「中國（台灣）」，從2月迄今未改正，儘管外交部持續交涉但未獲正面回應。加拿大約克大學副教授沈榮欽提醒，近來網路流傳「只有承認台灣是中國台灣，才能來韓國，否則別來」，藉此挑撥台韓兩國關係。沈榮欽強調，目前沒有任何國際新聞與韓國國內新聞提到這一點，呼籲大眾多加注意假消息。沈榮欽在臉書上以「微知識：李在明沒說過」為題發文表示，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），台灣外交部數度向韓國政府嚴正關切並交涉，雖未獲得正面回應，但是韓國外交部已經表示願意協商。沈榮欽進一步提醒指出，最近有帳號在洗台灣人認知戰，故意挑撥台韓兩國關係，宣稱李在明表示：「只有承認台灣是中國台灣，才能來韓國，否則別來」，或是「只有承認台灣是中國的一部分，否則不能入境。」沈榮欽表示，「李在明固然有其問題，但是他並沒有說過這些話，」指出沒有任何國際新聞與韓國國內新聞提到這一點，「這是有心人故意製造來分化台韓兩國關係的假訊息，請大家注意。」