2026地方大選提名如火如荼開展，宜蘭縣戰火已點燃，民進黨提名林國漳，民眾黨提名陳琬惠，國民黨則未定，不過藍委吳宗憲傳出有意參選，而《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（9）日驚爆，宜蘭縣2名藍營議員上週嗆聲吳宗憲：「你選不上」、「不要來選」、「不會讓你選」。對此，當天在場的議長張勝德出面駁斥，吳宗憲本人則回應：「從未懼怕，更不會退縮」。此事源於藍營內部除吳宗憲，張勝德也有意爭取提名。吳子嘉昨在《董事長開講》中指出，國民黨宜蘭縣黨部上週二召開地方會議，有不少黨公職代表出席，吳宗憲也受邀到場，會議期間被找到後面一個VIP包廂，張勝德和他的父親等人在裡面用餐，而吳宗憲到場時，當場遭2名議員奚落：「你選不上」、「你不要來選」、「不會讓你選」，吳宗憲僅點頭微笑，張勝德和父親則傳出冷眼旁觀。吳子嘉形容，現場情勢宛如「放狗咬人」，行為相當惡劣，他也聯絡吳宗憲，吳宗憲說想要參選，就要跟每一個議員、地方有力人士交朋友，不希望得罪人，並未針對當天情況多做說明。不過，吳宗憲事後有向黨主席鄭麗文報告此事，基於以和為貴並未張揚，但宜蘭縣黨部內有人看不過去，有呈報黨中央考紀會建議對相關人士作處分。另外，吳子嘉也提到，張勝德的父親張建榮過去當過多屆議長，家族事業在宜蘭承包非常多公共工程，聽說張勝德參選就是要維護家族事業擴張，而吳宗憲則是黨中央屬意人選。未來8年，宜蘭縣公共工程經費超過5千億，容易引起黑道覬覦，張勝德和他父親不是黑道，是公共工程承包商，但能力很強、財務狀況非常好。針對有議員傳出狠嗆吳宗憲，張勝德今（10）日回應指出，國民黨宜蘭縣黨部上週二召開黨慶籌備會議，邀請黨代表及幹部出席，吳宗憲確實也有參加，席間有議員討論到選舉話題，但沒人講出「不會讓你選」這樣的話，當下他也跟吳宗憲一起逐桌敬酒，2人是合作夥伴，並非競爭對手。吳宗憲今則在臉書發文表示，他很感謝大家關心，也請大家放心，他從事檢察官20多年，面對過窮凶惡極的罪犯；擔任立法委員，面對無上限的政治迫害，他從未懼怕，更不會退縮，就是只有一個理念：讓民眾更好。在這個方向下，他會努力持續讓蘭陽更好，讓宜蘭走新路。