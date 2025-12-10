我是廣告 請繼續往下閱讀

台中23歲洗車工吳叡旻無照、酒駕、超速、闖紅燈，在西屯區撞死跑外送打工的22歲陳姓醫大生後還肇逃，今天台中地院依酒駕致死判處吳男9年、肇逃致死5年，合併應執行10年。對於判決結果，陳父淚訴表示「這麼重大的酒駕、無照、闖紅燈、肇事逃逸行為，最後只判了10年，無法接受」，痛批「毫無公平正義可言」，他呼籲要從立法改革著手，否則檢方再努力，法院仍無法判出足以遏止惡行的刑度。回顧案情，今年3月8日凌晨擔任洗車工的吳叡旻，凌晨3點多與朋友飲酒唱歌後，私自開走高檔商旅車，卻無照酒駕高速闖紅燈，撞飛騎機車的22歲外送員（陳姓醫大生），事後並肇事逃逸躲回家中，直到清晨5點多才投案，酒測值高達每公升0.37毫克，辯稱酒駕心虛、肇事心慌而逃跑，檢察官依酒駕致死與肇事逃逸罪將他起訴。如今台中地院一審結果出爐，依酒駕致死累犯判刑9年、肇事逃逸累犯判刑5年，合併應執行10；全案仍可上訴。對此，陳父對判刑結果強烈不滿，痛斥僅判10年「完全無法接受」。他既心痛又憤怒地表示，一個22歲年輕優秀的孩子，因酒駕惡行喪命，連實現夢想、回饋社會的機會都沒有，肇事者卻只需服10年徒刑「毫無公平正義可言」。陳父強調，希望兒子的性命能促成社會改變，呼籲酒駕應加重刑罰，才能避免悲劇重演。他認為必須從立法改革著手，「要讓包公辦案，就要給他尚方寶劍」，否則檢察官再努力、法院仍無法判出足以遏止惡行的刑度。陳父補充，雖然律師評估後認為翻盤機率不高，但仍會再套論是否上訴，且絕不接受和解，將對肇事者、車主及借車者一併提出民事訴訟，為死去的孩子討回公道。