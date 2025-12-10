我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣外送市場競爭白熱化，各大平台持續以數據戰搶攻消費者目光，其中東南亞料理意外成為今年飲食市場的最大黑馬。隨著跨國飲食文化融合加速，民眾在家動動手指就能品嚐異國風味，改變了過去以中式與日式為主的外送版圖。外送平台「foodpanda」9日公布近一年東南亞料理類別總銷售額突破新台幣7億元，成為平台成長最快的料理品項之一。其中最受台灣消費者歡迎的是泰國料理，其次為越南與印尼料理，而「泰式打拋豬」、「越式河粉」、「綠咖哩」則穩居東南亞料理點餐前三名。業者同步公布年度人氣東南亞美食名店，包含勇奪2025饕客金選獎台北區冠軍的「依鼎越式美食」、主打馬來西亞家常風味的「巴生仔大馬料理店」、提供平價單人餐的「清真Halal泰式廚房」，以及以濃郁湯頭受到好評的「明昌越式餐館」，顯示消費者對正宗異國口味的接受度持續升高。除了熟食訂單成長亮眼，foodpanda也發現東南亞生鮮雜貨訂單今年平均成長2成，熱銷品項包括印尼炒麵、泰式海苔、宿霧芒果乾；生鮮蔬果方面，越南娃娃菜、越南去皮椰子與泰國蘆筍則最受消費者青睞，顯示異國食材已逐步融入台灣家庭日常。為搶攻年底消費商機，foodpanda配合國際移民日推出限時優惠，即日起至12月30日於指定餐廳輸入「天天爽」可享65折；即日起至12月31日平日於大全聯、美廉社購買生鮮雜貨輸入「平日享七九」，則可享79折優惠，進一步刺激買氣。另一方面，「Uber Eats」日前也公布全台外送美食排行榜，「鍋貼」奪下年度人氣王寶座，其次為「薯條」與「雞塊」，改寫去年火鍋、粥品稱霸的局面；在健康餐領域，「波奇碗」訂購量更是第二名的17倍，搭配「不要蔥」成為最常見備註關鍵字，顯示台灣外送文化正朝向更多元、客製化與健康化的方向持續演變。