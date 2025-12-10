我是廣告 請繼續往下閱讀

國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但只在11月28日完成第5次海試，潛航跟操雷測試仍未進行。11月底交艦跳票後，海軍依合約每日對台船開罰19萬，海軍官員今（10）日坦言，海鯤號測試延後的確是有2個月以上落後，目前部分正在積極做後續潛航跟測試；至於罰款部分，不會拖57年這麼久。國防部上午召開例行記者會，針對海鯤號測試狀況，海軍司令部參謀長邱俊榮表示，海鯤艦目前已經在12月5日進塢，重點在進行潛航前的所有裝備整備，海軍將會協助並督導台船進行相關裝備調校，確認達到潛航安全條件後，並且在經過安全評估後才會安排後續潛航測試，一切都在群策群力中，按部就班實施。至於台船罰款部分，邱俊榮表示，由於11月超過交艦條件後，已經開始計罰，現在已經開始計罰，累計計罰天數達到交艦履約條件時，會計算所有逾期天數，「款項將由它（台船）應支付的款項，我們尚未支付部分，從中間實施扣除」，這些都依照合約進行。根據合約海軍每一天要開罰台船19萬，至今日已累計190萬。媒體追問罰款上限是建造款20％，等於要57年才會達到上限，「如果一直延宕，要等57年後支付罰款嗎？」對此，邱俊榮回應說，計罰部分，完全是因為當初在第一艘潛艦製作時，考量到台船的製造能力，還有對國內造艦產業扶植，當初依照合意的合約來訂定這樣條件，後續艦部分會依照第一艘艦建造情形在履約條件上做全盤檢討。