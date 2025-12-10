我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安將於本月底迎來執政屆滿3週年，他今（10）日受訪被問及覺得自己前三名政績時提到，包括輝達總部、大巨蛋辦演唱會、全面布建捷運網等，絕對沒有辜負市民的託付和期待。另外，大家最重視的塞車問題，也已透過多項改造工程來改善。蔣萬安今指出，市民朋友都很希望能從東、南、西北各個面向感受到台北的不一樣，以及全面的進步。台北全方位的魅力，不管是從整體產業和經濟的發展、吸引頂尖企業，像是包括輝達的台灣總部順利落腳臺北，到大型場館，像是他和團隊克服一切困難，讓大巨蛋重新啟用，並舉辦演唱會，到捷運六線齊發，全面布建捷運路網，讓交通更便利，市民更便捷等。台北市府都會持續努力，不會停下腳步，他們絕對沒有辜負市民的託付跟期待，也會加速全力推動各項的市政工作。至於台北市民長期苦惱的塞車問題，蔣萬安認為，他從上任第一天起就非常重視內湖塞車問題，所以他在第一週就實際在下班的尖峰時段親自到內科，和交通局、其他局各單位的同仁實際了解，並成立府級專案小組，透過各項包括路型的改造，也進行了很多的工程，包括北上引道等等來改善，對於市民大道尖峰時段的車道調撥，都已看到了相關成效。蔣萬安也說，當然市府一定還有努力的空間，他們會持續聆聽各界的意見，加倍努力改善台北整體交通。