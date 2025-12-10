台灣壽司郎2025最大改版！壽司郎表示，新增壽司盤三款新顏色，全新盤子多了30元奶茶盤、50元綠盤、70元藍盤，加上原本有的40元紅盤、60元銀盤、80元金盤、100元黑盤，總共7種新價格，並宣布全新24款常態菜單一次看，目前供應總共185道菜色；還有最新推薦「壽司郎の新甘覺」極、炙、炸、豐四大系列美味。《NOWNEWS今日新聞》記者整理2025壽司郎最新資訊，本文提供給讀者一次掌握。合點壽司表示，冬季新菜開吃胭脂蝦、松葉蟹，還有雙12優惠活動。
壽司郎：改版新增三顏色盤子！藍盤、綠盤7種新價格一覽
壽司郎表示，為對應「壽司郎の新甘覺」菜單更新，全新壽司盤推出30元奶茶盤、50元綠盤、70元藍盤，加上原本有的40元紅盤、60元銀盤、80元金盤、100元黑盤，將在全台門市導入7段式盤色價格帶，依序為：
◾️30元奶茶盤（全新）
◾️40元紅盤
◾️50元綠盤（全新）
◾️60元銀盤
◾️70元藍盤（全新）
◾️80元金盤
◾️100元黑盤
壽司郎：全新24款常態商品推薦！目前供應185道菜色
壽司郎並宣布全新24款常態菜單，將目前常態商品擴充至185道，供應範圍涵蓋握壽司、軍艦及各式副餐。
官方推薦台灣在地「橙醋果凍雞叉燒」30元、台灣優質雞蛋「溏心蛋軍艦」30元、壽司郎獨家配方厚燒「玉子天婦羅」40元、獨家配方「自家製奶酪」40元、「炙烤鯖魚押壽司」50元、「辣肉味噌鮭魚」50元、「北海道產水章魚」60元、牛豬混合「炙燒起司漢堡排」60元、「青森縣產炙燒金目鯛」70元等。
全新主打「壽司郎の新甘覺」！極、炙、炸、豐四大系列美味
台灣壽司郎標榜暖心幸福滋味，全新主打「壽司郎の新甘覺」，分為極、炙、炸、豐四大系列美味：
◾️極の新甘覺：標榜店內新鮮切取，透過精選魚種、極鮮原味，提供食材純粹本味。
◾️炙の新甘覺：店內現點現做，掌握炙燒瞬間釋放的油脂香氣與旨味口感。
◾️炸の新甘覺：店內現點現炸，吃得到外酥內嫩的鮮甜對比。
◾️豐の新甘覺：提供多款優質副餐如茶碗蒸、拉麵到甜點。
另外，來自日本埼玉縣的合點壽司、承知助by合點壽司，全台店鋪推出冬季聖誕活動，今1
2月10日起，推出胭脂蝦、松葉蟹等頂級食材，平均售價80～158元。
商品部本部長兼台灣總料理長川村圭（Kawamu
ra Kei）特別推薦「 胭脂蝦」、「醬漬胭脂蝦」、「鹽昆布胭脂蝦」 、「 炙燒岩鹽檸檬胭脂蝦」、「胭脂蝦花壽司」、「唐揚胭脂蝦頭」等美味；並點名「松葉蟹軍艦」、「 松葉蟹肉蟹味噌」、「松葉蟹押壽司佐飛魚卵」、「松葉蟹肉小品（ 蟹肉拌蟹味噌佐蘿蔔絲）」、「松葉蟹肉茶碗蒸」、「松葉蟹押壽司佐飛魚卵」必吃。
12月12日至12月25日，全台店舖四人同行消費滿1888元「免費送合點聖誕壽
司」，以星星玉子燒點綴的壽司聖誕樹，價值388元；或可於兩個月內下次用餐兌換加菜。
資料來源：台灣壽司郎、合點壽司
商品部本部長兼台灣總料理長川村圭（Kawamu
12月12日至12月25日，全台店舖四人同行消費滿1888元「免費送合點聖誕壽