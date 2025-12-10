▲2025台北寵物節，象徵 PetTalk 在寵物市場深耕十年的成果(圖／PetTalk 提供2025.12.10)

全台最大獸醫師專業知識平台「PetTalk：說寵物」今年正式邁入十週年。為迎接下一個十年，PetTalk 宣布與「FurMi 毛孩健康卡」展開全面戰略合作，整合 AI 科技與醫療數據，打造更完善的寵物照護系統。同時，雙方聯手啟動「FurMi 守護浪浪健康公益計畫」，即日起至 2026 年 1 月，民眾於特約醫院購買預防藥品，即可為收容浪浪募集醫療資源，落實從家庭到社會的健康守護。十年深耕：從破除謠言到全台最大獸醫知識庫 PetTalk 成立於 2015 年，致力於解決網路上充斥未經查證寵物醫療資訊的亂象。自創立以來，堅持所有內容皆經獸醫師審核，十年間累積逾千篇專業衛教文章，年瀏覽量突破 500 萬次；2021 年推出的 PetTalk Podcast 更累積超過 150 萬次收聽，成為飼主獲取正確預防醫學知識的首選管道。PetTalk 寵聚股份有限公司董事長程科茗表示：「台灣氣候潮濕，寄生蟲問題普遍，PetTalk 長年致力推廣預防觀念。適逢十週年，我們希望將這份影響力擴大至資源匱乏的收容單位，透過企業力量支持第一線浪浪照護。」科技賦能：串聯醫療、數據與 AI 的新一代照護 邁入 2025 年，PetTalk 將與 FurMi 展開深度合作，整合醫療紀錄、健康追蹤工具與線上內容。這套系統不僅協助飼主管理毛孩健康，更能透過 AI 技術提升獸醫師的診療與溝通效率。此外，PetTalk 持續串聯新北市獸醫師臨床醫學會、寵資公司、SurveyCake、股感媒體、大同醫護及永鴻國際生技等合作夥伴，共同推動寵物產業的數位轉型。公益啟動：每一份預防，都是對浪浪的愛 除了科技升級，線下活動亦是亮點。已成為北部指標性盛會的「PetTalk 台北寵物節」，近年轉型為以「預防醫學」為核心的戶外義診活動。今年更進一步宣布「FurMi 守護浪浪健康公益計畫」，號召永鴻國際生技、大同醫護、永悅健康等企業加入。即日起至 2026 年 1 月 7 日，飼主前往 FurMi 特約動物醫院依處方購買預防藥品，FurMi 將依比例捐贈物資至指定收容單位，讓愛心延續。展望未來，PetTalk 將持續扮演飼主與獸醫師之間的橋樑，透過內容、科技與工具的結合，讓毛家庭獲得更精準的健康支持。