2025年WTT年終賽今（10）日在香港火熱開打，我國桌球一哥林昀儒在男單首輪面對德國好手杜達（Benedikt Duda），在先輸2局的不利情況下連扳3局，並在第6局中驚險瓦解對手3個局點，最終以局數4：2（12：10、6：11、5：11、11：8、11：5、13：11）逆轉獲勝，繼2022年後第二度闖進WTT年終賽八強。本屆WTT總決賽共設男單、女單及混雙三項比賽，男單與女單僅邀請年度WTT積分排名前16的選手參賽，採單淘汰制，每戰採7局4勝制。世界排名第13的林昀儒，面對排名高於自己一名的杜達，首局就展開激烈廝殺。林昀儒在9：10落後時靠著一記幸運擦網球化解局點，隨後連拿3分以12：10先馳得點。然而，接下來兩局林昀儒進攻陷入低潮，以6：11、5：11連讓兩局，局數反以1：2落後。關鍵的第四局，林昀儒穩住陣腳，在8：8被追平後，靠著招牌的反手擰拉連破對手發球，以11：8扳平局數。拿下關鍵分後，林昀儒乘勝追擊，在第五局以11：5超前，率先取得「聽牌」優勢。第六局戰況進入白熱化。杜達展開絕地大反攻，以5：0強勢開局。儘管林昀儒沉穩應戰，逐漸將比分追至8：9，但在8：10的絕境下，他連續靠著正手發球，瓦解了對手的兩個局點。雖然杜達隨後又拿到第3個局點，但林昀儒再次化解危機，硬是追成11平。最終，林昀儒靠著招牌的反手擰和對手發球失誤，以驚險收下第六局，戲劇性地以總局數4：2贏下比賽，延續了對戰杜達的3連勝紀錄。林昀儒下一輪將挑戰八強，對手將是瑞典新星莫雷加德和丹麥好手林德之間的勝方。