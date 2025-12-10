我是廣告 請繼續往下閱讀

生活圈＋科園雙引擎 北港新案站上2字頭

▲雲林縣主要行政區新案行情。（圖／住商機構提供）

不讓北港專美 嘉義市、太保高鐵特區抗跌

▲嘉義縣市主要行政區新案行情。（圖／住商機構提供）

跟著台積電買房？專家提醒一關鍵風險

全台房市急凍，雲林「這區」卻熱到發燙！住商機構統計，受半導體龍頭進駐嘉科助攻，雲林「」成最強黑馬，新案短短一年狂飆近三成，單價站上24.7萬元。專家指出，在嘉科外溢效應下，北港因具備成熟生活機能與價格基期低，房價逆勢抗跌，行情已直追嘉義地區。據實價登錄資料，雲林縣今年新案平均行情約每坪26.1萬元，其中不少行政區皆呈現大幅起漲，如大家房屋北港財神加盟店店東蘇聖賓分析，北港鎮屬於雲林海線的商業、文化以及生活中心，整個，加上近期北港糖廠周邊土地逐漸活化，吸引商場、連鎖品牌進駐，商圈機能成熟，惟該鎮；此外，北港鄰近嘉義縣，，區域受到嘉科新貴、置產族群青睞，讓房市具發展前景，使新案行情上揚。另在嘉義縣市方面，觀察數據，嘉義縣今年新案平均成交行情來到29.5萬元，相較去年修正5.4%；不過，其中仍有；另外，嘉義市新案行情則來到38.3萬元，為大嘉義地區房價領頭羊，且較去年仍維持成長10.1%。住商不動產嘉南區協理陳佩吟補充，，加諸有嘉義高鐵特區廣大開發用地，吸引不少品牌建商進駐，進而推升行情逐漸起漲；至於嘉義市，近期市中心啟動指標都更案，帶動新案行情上揚，亦吸引部分北部建商進駐垂楊路、文化夜市一帶，令市區整體房價具支撐力道。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶提醒，近期受政策干擾，房市買氣急速下滑，部分區域價格已出現鬆動。雖然產業鏈進駐有助提升信心，但若該區域缺乏機能性或剛性需求支撐，在景氣不穩時容易面臨價格波動。他建議，部分過去少有關注的區域因房價基期低、適逢建設議題，雖有起漲空間，但民眾在房市翻轉氛圍較盛之際，