大陸女星李冰冰從音樂老師轉行當演員，拍過《天下無賊》、《狄仁傑之通天帝國》等電影，並以諜報片《風聲》奪下金馬獎影后，也參演多部好萊塢大片。李冰冰近日分享疑似素顏的外拍照，保養得當的她，完全不像年過半百，還有網友虧難怪當年朱孝天會對她一見傾心。
李冰冰疑似素顏滑雪 狀態難想像超過50歲
日前，李冰冰於微博上傳6張看似在新疆滑雪的照片，她穿桃紅色雪衣，與壯闊的雪山景色合影，其中兩張摘下護目鏡，露出清麗又深邃的臉蛋，今年52歲的李冰冰，膚況晶瑩剔透，整張鵝蛋臉平滑無瑕疵，與上濃妝後的她幾乎沒有差別，視覺年齡至少減掉20歲，難掩少女感。
被朱孝天飯店走廊摟吻 李冰冰：兩人只是好朋友
李冰冰向來對感情相當低調，除了與小16歲的投資人許文楠一段無疾而終的姐弟戀，最廣為人知的莫過於和朱孝天的戀情，她2004年被狗仔目擊與朱孝天在北京某飯店走廊，朱孝天直接摟過李冰冰的脖子激吻，李冰冰也沒有反抗，不過當時男方與麻衣正爆出同居中，據傳，麻衣得知後傷透了心，便搬離愛巢和朱孝天分手。
朱孝天、李冰冰當時對這起緋聞均不承認，李冰冰公司僅回應兩人是好友，究竟有沒有交往、交往多久，外界不得而知，但據香港狗仔報導，李冰冰當時經常被飯店員工看到脂粉未施走出朱孝天房間，兩人一起過夜恐怕不是第一次。
資料來源：李冰冰微博
