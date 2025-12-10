大陸女星李冰冰從音樂老師轉行當演員，拍過《天下無賊》、《狄仁傑之通天帝國》等電影，並以諜報片《風聲》奪下金馬獎影后，也參演多部好萊塢大片。李冰冰近日分享疑似素顏的外拍照，保養得當的她，完全不像年過半百，還有網友虧難怪當年朱孝天會對她一見傾心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李冰冰疑似素顏滑雪　狀態難想像超過50歲

日前，李冰冰於微博上傳6張看似在新疆滑雪的照片，她穿桃紅色雪衣，與壯闊的雪山景色合影，其中兩張摘下護目鏡，露出清麗又深邃的臉蛋，今年52歲的李冰冰，膚況晶瑩剔透，整張鵝蛋臉平滑無瑕疵，與上濃妝後的她幾乎沒有差別，視覺年齡至少減掉20歲，難掩少女感。

▲李冰冰與雪山的合照看似沒有上妝。（圖／李冰冰微博）
▲李冰冰與雪山的合照看似沒有上妝。（圖／李冰冰微博）
被朱孝天飯店走廊摟吻　李冰冰：兩人只是好朋友

李冰冰向來對感情相當低調，除了與小16歲的投資人許文楠一段無疾而終的姐弟戀，最廣為人知的莫過於和朱孝天的戀情，她2004年被狗仔目擊與朱孝天在北京某飯店走廊，朱孝天直接摟過李冰冰的脖子激吻，李冰冰也沒有反抗，不過當時男方與麻衣正爆出同居中，據傳，麻衣得知後傷透了心，便搬離愛巢和朱孝天分手。

朱孝天、李冰冰當時對這起緋聞均不承認，李冰冰公司僅回應兩人是好友，究竟有沒有交往、交往多久，外界不得而知，但據香港狗仔報導，李冰冰當時經常被飯店員工看到脂粉未施走出朱孝天房間，兩人一起過夜恐怕不是第一次。

▲李冰冰是大陸一線女演員。（圖／李冰冰工作室微博）
▲李冰冰是大陸一線女演員。（圖／李冰冰工作室微博）
資料來源：李冰冰微博

📌看更多李冰冰相關新聞

「白皙長髮女」蹲地買路邊攤　本人竟是金馬影后

大S驟逝海外求醫大不易！李冰冰曾41度高燒10天不退　急返國保命

朱孝天情史超狂！同居麻衣、帶李冰冰開房熱吻　還差點娶回林熙蕾

相關新聞

朱孝天爆不回歸F4內幕！他欲言又止：有些事真的不能做、太昧良心

朱孝天佛系當明星！自認是戲子、二流演員：但我今天已經上了船

F4踢出朱孝天掀熱議！阿信認怕辜負F3　吳建豪秒打斷：最好的安排

朱孝天玩崩了遭F4除名！律師直言他太高估自己：被捨棄也是剛好