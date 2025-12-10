我是廣告 請繼續往下閱讀

讓他過生日時就會記得隔一個月就是結婚紀念日」。



被問到求婚是否浪漫時，林佩潔笑言整件事走的是「樸實平淡」路線。其實男友原本計畫在日本旅遊時求婚，卻擔心驚喜提前被拆穿，索性在出發前一天、她卸妝到一半時，拿著手機認真向她告白。突如其來的求婚讓她既意外又好笑，「雖然跟想像中的不一樣，但非常符合我們的風格。」



▲林佩潔（左）並未公開男友（右）職業，僅分享兩人的甜蜜婚紗照。（圖／中天新聞提供） 婚紗拍到全身「拗來拗去」 林佩潔崩潰喊累



談到婚紗拍攝，林佩潔直呼比預期更累，「比拍形象照、桌曆還累！」攝影師要求各種高難度姿勢，身為I人的她覺得超級彆扭；此外還得在眾多工作人員面前深情對望，幾度差點笑場。



最讓她印象深刻的是在草地拍攝，豔陽加上蚊蟲肆虐，但仍得保持幸福洋溢的表情，「簡直比出外景更硬」，幸好成品讓兩人相當滿意，也大讚攝影團隊的專業。



期待踏入婚姻 林佩潔笑稱怕生女兒「地位不保」



即將成為人妻，林佩潔坦言對婚姻始終有憧憬，完成終身大事後，對如何經營家庭也滿懷期待，「應該是一項新的挑戰，我應該可以的吧！」兩人也討論過生小孩的計畫，她笑說自己偏向想生女兒，「但我們家貓是女生，我已經感受到爸爸的偏愛，如果再生女兒，我的地位可能不保。」公布婚訊後粉絲瞬間少了數百人，她則以幽默態度看待，直呼「哭笑不得」。



▲林佩潔去年當過國慶大會主持人，今年也到現場進行轉播，超高顏值引發討論。（圖／新聞主播 林佩潔臉書） 私服大地色超上相 男友一句話展現滿滿求生欲



林佩潔近期也參與拍攝「中天2026主播桌曆」，選擇自己最常穿的米色、大地色系服飾，希望呈現最自然的一面。拿到成品時，她第一時間與另一半分享並詢問修圖建議，沒想到男友立刻回答：「很好看了，還要修什麼？」求生欲滿點的反應讓她又好氣又好笑。



她也透露自己個性有選擇障礙，像挑婚紗時就因款式太多猶豫不決，好在男友能在看完4小時換裝後，給出精準建議，成了最佳決策隊友。準備迎接人生新階段，林佩潔也在年末許下願望，希望與另一半成為彼此的神隊友，工作上播報、主持更得心應手，個人YouTube 節目《潔出職人開箱》也能獲得更多觀眾喜愛。











中天美女主播林佩潔公開喜訊！她將在12月13日與交往6年的男友完成結婚登記並舉辦婚禮。談到選日子，林佩潔透露兩人有特別請老師挑過日子，恰好同時覺得「12月13日很好記」才敲定這天。更巧的是，這日子與男友的生日只差一個月，「他以後過生日就會記得隔一個月是結婚紀念日」，成為兩人的小默契。林佩潔與交往6年的男友將在12月13日登記結婚，選擇這個日期的甜蜜原因曝光，她笑說：「日子有請老師算過，當時也覺得12月13日很好記，就選了。加上跟先生生日差一個月，