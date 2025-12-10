日本拉麵濃郁湯頭加上紮實的麵體，是許多台灣人飛到日本必吃的美食，許多連鎖品牌都來台展店。而近期定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」下坂泰生在台灣吃拉麵時，突然想起「台灣人超愛的1種吃法」，很可能會在日本引發爭議，隨即發文提醒：「這吃法非常沒禮貌,」。
拉麵吃法注意了！1舉動恐讓日本老闆暴怒
日籍作家下坂泰生近期在臉書粉專「日本人的歐吉桑」上發文分享，提到自己的腳踏車比賽季結束了，飲食控制暫告一段落，因此第一餐就決定品嘗懷念的日本味，前往台灣的一蘭拉麵大快朵頤。
下坂泰生也提到，自己喜歡的吃法就是「加麵2次 + 1碗白飯」，有時還會額外加蔥跟特製醋，同時補充：「有些人覺得日本拉麵太鹹得受不了，是因為沒有跟白飯一起吃的關係」。
因為日本人吃拉麵的習慣，就是吃拉麵，喝一點點湯，覺得有點鹹再來吃白飯，喝水，「大部分的人這樣子輪流吃的，單獨吃拉麵的話，連我們日本人也覺得好鹹」。
不過，下坂泰生也提到：「絕對不要把白飯直接放入拉麵湯裡面喔」，因為這吃法非常沒禮貌，若是在福岡縣有些很兇的拉麵店職人老闆，更可能會直接開罵！
消息曝光後，也讓大批台灣網友驚呼，「原來不能把白飯泡進湯裡」、「我加飯都是直接倒入麵碗裡耶，又學到一課了」、「不能把飯放到湯裡嗎？想說在東京這樣吃好像沒怎麽樣」、「可是家系拉麵好像推薦白飯倒入吃耶」。
《NOWNEWS》記者本身也是拉麵愛好者，曾到不同拉麵店用餐，有些店家會提供免費一次加麵或加飯，在規定上也有些不同，首先是加麵部分，有部分店家會再煮好麵之後，額外用另一個碗裝著拿給顧客，另一種則是會請客人把麵碗放上吧檯，由師傅直接把麵倒入。
至於加飯的部分，則都是額外給予一個碗盛滿白飯，記者實際觀察，發現許多台灣客人拿到白飯之後，都會直接把飯泡入湯內變成湯泡飯，但因為店員也都是台灣人居多，因此還沒看過因此發生衝突的事件。
資料來源：日本人的歐吉桑
我是廣告 請繼續往下閱讀
日籍作家下坂泰生近期在臉書粉專「日本人的歐吉桑」上發文分享，提到自己的腳踏車比賽季結束了，飲食控制暫告一段落，因此第一餐就決定品嘗懷念的日本味，前往台灣的一蘭拉麵大快朵頤。
因為日本人吃拉麵的習慣，就是吃拉麵，喝一點點湯，覺得有點鹹再來吃白飯，喝水，「大部分的人這樣子輪流吃的，單獨吃拉麵的話，連我們日本人也覺得好鹹」。
不過，下坂泰生也提到：「絕對不要把白飯直接放入拉麵湯裡面喔」，因為這吃法非常沒禮貌，若是在福岡縣有些很兇的拉麵店職人老闆，更可能會直接開罵！
《NOWNEWS》記者本身也是拉麵愛好者，曾到不同拉麵店用餐，有些店家會提供免費一次加麵或加飯，在規定上也有些不同，首先是加麵部分，有部分店家會再煮好麵之後，額外用另一個碗裝著拿給顧客，另一種則是會請客人把麵碗放上吧檯，由師傅直接把麵倒入。
資料來源：日本人的歐吉桑