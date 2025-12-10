我是廣告 請繼續往下閱讀

▲市議員黃瓊慧貼文留言。（圖／翻攝Threads@qn_taiwan）

上課公然吸毒？桃園市某國中8年級女學生，8日在課堂上先是吸食電子煙被老師制止，沒多久她竟改吸食「喪屍煙彈」，隨後出現全身發抖、S形步態等怪異狀態，讓不少目擊學生當場嚇哭，今天市議員黃瓊慧表示，這名女學生早是春暉專案列管對象，質疑校方處置態度輕忽，竟沒等少年隊入校採檢就放學生回家，直到隔天才到校採證，調查校內狀況，她痛批，校方的慢半拍與後知後覺，已影響後續一連串的調查，對學生安全造成重大疑慮。對此，教育局與少警隊也做出回應。桃園市議員黃瓊慧指出，桃園一名國中八年級女生，８日上午第一節課因吸食電子煙被老師抓到制止，卻在第二節課下課後，跑到高年級教室又吸起「喪屍菸彈」。她很快出現全身發抖、昏倒、S形步態怪異等狀況，最後甚至失去意識倒在課桌上。整個過程許多同學目擊，甚至有人嚇到痛哭，留下極大心理陰影。黃瓊慧透露，當時同學甚至向老師反映，教室裡煙霧瀰漫、充滿濃烈毒品味，許多人聞了都覺得不適。有好心同學上前攙扶，沒想到自己也可能吸入不少毒物，身上全被那股味道沾滿。然而校方對外僅通報「吸食電子煙」，並未指出可能涉及「喪屍菸彈」，處置態度相當輕忽。該名女學生隨後被家長帶回，少年隊直到隔天才到校採證，調查校內狀況。黃瓊慧痛批，校方的慢半拍與後知後覺，已影響後續一連串的調查，對學生安全造成重大疑慮。另外，黃瓊慧經了解後得知，這名女學生早就因菸酒毒，在今年6到9月為春暉輔導個案，但輔導期過後採驗尿液為陰性後，已解除列管。質疑這回事發後，校方卻沒等少年隊入校採檢，毫無警覺地直接放她回家，甚至請假一週。對此，教育局則回應表示，校方優先考量女學生健康才請家長帶回就醫，並於當天完成校安通報，並對當事學生班級、目擊學生進行輔導。因警方採證涉及未成年人，需要家長到場，因此延至昨日進入校園調查。全案涉及刑事與兒少保護法責任，將由警方釐清來源與是否有販毒情事。少年警察隊表示，經初步快篩煙油依托咪酯呈現陽性，後續會再送相關鑑定機關檢驗。確認陽性後由警察機關函復教育局啟動春暉個案機制，並將相關證物移送少年法院。