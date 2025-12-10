我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026跨年晚會「臺北最High新年城」由吳姍儒（Sandy）、黃豪平、夏和熙、圓圓主持。（圖／資料照）

▲黃豪平（左起）、圓圓及夏和熙將在臺北跨年晚會上主持，目前正如火如荼籌備中。（圖／中視提供）

2026跨年晚會「臺北最High新年城」今（10）日公布主持陣容邀來吳姍儒（Sandy）、黃豪平、夏和熙、圓圓，吳姍儒表示雖在台北長大，不過往年幾乎都在外縣市或是國外工作，「今年可以一主持完就立刻回家抱小孩，當然非常開心！」另外黃豪平收到邀約時，當下秒跟女友分享，「自己終於站上這個舞台，也希望她把時間空下來陪我一起！」吳姍儒接下臺北跨年晚會的主持工作，心情相當期待，「從小在臺北長大，看過無數場臺北跨年，之前都在外縣市或是國外工作，今年可以一主持完就立刻回家，在新年的第一天抱小孩，當然非常開心。」當看到演出卡司的名單時，吳姍儒驚呼連連，想像屆時現場氣氛一定嗨到爆，「有不少熟人，會很想在後台跟主持群打賭，如果在韋禮安跟蔡健雅上台時，能夠忍住不在後台跟著大唱特唱，就能抽禮物！」黃豪平則是不吝嗇放閃女友，透露一接到主持邀約，第一個就是告訴對方，「自己終於站上這個舞台，也希望她把時間空下來陪我一起！」面對主持搭檔，黃豪平近期積極瘦身，「因為Sandy氣場強、氣質又好，夏和熙則是身材很好，圓圓又很辣，所以希望自己也要維持好體態！」夏和熙則透露，主持臺北跨年對他來說已是「圓夢」，活動當天，讓他擔心的只有ㄅ件事，「我是一個很怕冷的人，會比較擔心長時間吹風，所以我很注重事前的養身。」而10多年來跨年夜都在舞台上度過的圓圓，目前正勤奮地做功課，「這次的演出卡司都曾遇過，完全知道他們的舞台魅力是什麼」，直呼認為今年陣容簡直就是100分。