我是廣告 請繼續往下閱讀

銘傳大學商務英文課教師，依課程規劃安排「文化禁忌」議題問卷調查，然而，問卷內容卻提到「昨晚是否和人發生性行為」、「是否裸睡」、「是否是處女」等問題，引發學生不適。銘傳大學回應，5日召開性別平等教育委員會討論後續調查處理，並已經和老師溝通，內容不納入成績評量，未來也避免安排類似議題。學生在社群Dcard上發文表示，老師說要填寫問卷，問題包含「今天內褲穿什麼顏色」、「內褲在哪裡買的」等，問題選項雖然有「不關你的事」（none of your business），但卻會被老師回覆調侃，甚至在眾人面前公布答案，還會詢問身高體重、初吻等。銘傳回應，校方對情形高度重視，已立即啟動關懷處置程序，並於12月5日召開性別平等教育委員會討論後續調查處理。為維護學生學習權益並確保課程品質，校方已與授課教師進行溝通提醒。課堂使用的問卷填答內容及相關提問不得納入成績評量，後續課程不得再討論類似性別議題，應避免安排可能造成學生不適的敏感內容。學校也發信給選課同學，告知學校已妥慎處理，維護學生學習權益。若有任何意見或建議，可隨時與學校聯繫。銘傳大學對校園安全與多元平等的學習環境，一定努力維護。