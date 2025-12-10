我是廣告 請繼續往下閱讀

表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，引發軒然大波，最終以和受害者家長和解落幕。不料賴瑞隆今（10）日突然在臉書發布前高雄市長陳菊黑白照，並配文「想念陳菊」，又在發布後三小時刪文，讓粉專「政客爽」狠酸，「賴瑞隆為了搶救民調，也算是盡力了」。賴瑞隆今早突在臉書上貼出前高雄市長陳菊年輕時的黑白照，寫下「想念陳菊(花媽)」，並表示「「願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」。對此，政客爽今日在臉書發文指出，2025年4月，高雄女網友在PTT上發文詢問『陳菊走了？』，遭警方速度抓人送辦，結果法官判不罰。政客爽續指，2025年12月，民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆在臉書上貼上黑白照片稱「想念陳菊」，貼文放了三個小時後才刪文，目前沒有警察要抓人。政客爽狠酸，「賴瑞隆為了搶救民調，也算是盡力了，建議可以去陳菊家門口哭一下，展現當民主孝子的決心。」貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「只差緬懷了」、「人還沒死想念就去看她」、「想念時間真短」、「越來越荒腔走板」、「請神上身又失敗了」、「賴委員是不是被約談了？」。