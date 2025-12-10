我是廣告 請繼續往下閱讀

習慣以YouBike代步的台中市民請注意！台中市政府宣布，自民國115年1月1日起，將全面實施「未投保、不得租借」新制。屆時未完成免費公共自行車傷害險投保程序的會員，系統將自動鎖定借還功能，範圍涵蓋YouBike 2.0及2.0E電輔車。交通局提醒尚未投保的民眾盡速登錄，以免影響自身權益。交通局長葉昭甫表示，元旦新制上路，安全防護不打折。台中市YouBike單日騎乘量屢創新高，今年11月28日更寫下單日7萬3,000人次的歷史新紀錄，顯示公共自行車已是市民通勤與轉乘的重要工具。鑑於使用率大增，市府採取漸進式安全措施，繼今年4月規定騎乘YouBike 2.0E須投保後，明年元旦起將擴大至全車種。他強調，「建立完善投保制度是安全不打折的重要政策。」簡單步驟享百萬保障 完全免費 針對民眾關心的投保細節，交通局說，騎乘YouBike投保「完全免費」。若不幸發生意外導致死亡、失能或住院，可憑醫療文件申請理賠，最高理賠金額達新台幣100萬元（未滿15歲者為喪葬費及失能保險金），住院日額最高1,000元。投保率達96%邁向更安全自行車城市，市長盧秀燕推動「藍天白雲行動計畫」下，台中市YouBike站點已突破1,700站，累計騎乘人次近1.2億。目前全市YouBike投保率已達96%，成效顯著。交通局呼籲，剩下的4%民眾請務必在115年1月1日前完成投保設定，透過官方APP或網站只需幾分鐘即可完成，共同打造更安全、永續的騎乘環境。