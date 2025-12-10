我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李彩玟的台北見面會宣布取消。（圖／藝尚提供）

透過韓劇《暴君的廚師》爆紅的男星李彩玟，原定2026年1月4日要來到台北，並在台大體育館舉辦他的第一次個人見面會《2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’ in TAIPEI》，不過今（10）日主辦宣布活動因為「不可抗力因素」取消，已購票者將全額退費，詳情請至ibon售票系統辦理。李彩玟的見面會主辦單位藝尚Artique Production，今日宣布活動取消，「由於不可抗力因素，無法確保可以將完整的活動體驗帶給觀眾，因此我們感到非常遺憾和抱歉向大家通知本場活動取消的消息。」同時向所有期待跟李彩玟見面的粉絲道歉，並透露會全額退票。李彩玟見面會將透過ibon售票系統規定進行退票，若是透過機台買票者，需帶著門票至ibon機台點選退票按鈕，退票時超商櫃檯會直接退現金；若是透過網路刷卡買票的粉絲，則無需做任何動作，系統會在20個工作天內自動刷退，若已經花30塊取票者，會以簡訊方式發送7-11購物金30元。李彩玟在韓劇《暴君的主廚》中飾演暴君「李獻」，從強烈的領袖氣場到細膩的情感流動皆受到好評。不僅被讚為「時代劇是他的本命色」，劇集也連續兩週奪得Netflix全球非英語電視節目冠軍寶座的成績，令他成為備受矚目的新生代男星之ㄧ。本次台北見面會因不可抗力因素取消，讓許多粉絲感到超可惜，希望下次能夠順利和男神見面。