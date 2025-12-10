我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍近日提案修《立法院組織法》，主張助理費由立委「統籌運用」並「免檢據核銷」，引爆國會助理大反彈，超過200名助理共同連署要求撤案，期間傳出民眾黨立委劉書彬痛斥辦公室助理不得連署，掀起熱議。對此，劉書彬表示，每個立委辦公室運作方式不同，她只是提醒助理要「好好思考」，並強調民眾黨團支持「公費公用」，但回應時卻多次結巴。劉書彬今（10）日受訪時指出，依照現階段情勢，助理當然會形成自己的立場，民眾黨主席黃國昌日前也清楚表達態度，就是支持公費公用，沒有任何退縮空間，包括薪資直接由立法院匯入助理帳戶、保障休假制度等，都是非常重要的制度，唯有助理待遇條件穩定，才能更有效支援立委問政。劉書彬進一步說明狀況，當時有外部助理前來尋求連署，自己所做的只是提醒「好好思考」，尤其民眾黨團仍在討論階段，「很多事情除了表達意見，也要思考前因後果」。針對《自由時報》報導劉書彬下令禁連署、助理被痛罵後衝出辦公室撤簽一事，劉書彬本人則兩度否認，並強調媒體應盡查證責任，僅稱「我就回答到這裡」。劉書彬強調，民眾黨團遵守勞動基準法，自己也是受益者，她還談及自今年3月14日上任後，所有人事行政均交由立法院執行，避免昔日都是委員一包錢，自行處理的模式，反而造成爭議。她也表態，好的制度就要堅持，公費公用沒有退縮空間，這樣一來也不會與貪污產生連結。