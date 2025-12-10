根據中央氣象署表示，明（11）日下午開始東北季風增強，氣溫驟降！天冷就是要吃火鍋，適逢雙12，Yahoo購物揭曉年度最熱門的Top 5鍋物，並推出各種湯底、鍋物、熟食組合65折起。Coupang酷澎也有「雙12感恩慶」，12月12日前個人清潔、家庭清潔用品百大品牌指定商品，限時3天滿500元領券現折100元，數量有限，每人限領一次。
人氣湯底都是本土經典 林聰明成冠軍霸主
Yahoo購物表示，「人氣火鍋湯底Top 5」都由在地經典口味霸榜，冠軍霸主就是「嘉義林聰明沙鍋菜」，不僅湯底熱賣，相關泡麵商品也多次衝出亮眼成績，成為最具代表性的台灣味；知名眷村水餃名店「果貿吳媽家」以嚐鮮鍋物組緊追在後、「岡山一新帶皮羊肉爐」、「饗城羊肉爐」憑藉補冬美味口碑入榜，「隱鍋 麻辣雙饗組」則以麻香風味擠入前五。
除了湯底之外，火鍋食材買氣也升溫，時令美食「大閘蟹」、海味「龍虎斑」等，業績最高成長近6成。Yahoo購物「名店鍋物特輯」打造冬天最強一站式補給站，包括人氣王「嘉義林聰明沙鍋菜」限時8折、「龍虎斑菲力10片組」限時65折，從湯底、肉品、海鮮到熟食一次補齊，搶攻冬季鍋物餐桌商機。
Yahoo購物雙12活動
時間：即日起到12月14日
優惠內容：
📌全站最高回饋15%購物金、每日11：00～12：00、23：00～00：00雙時段限定加碼，滿2萬元再送1000購物金。
📌12月12日當日回饋最高衝39%；VVIP購衷心會員再加碼筆筆5%OPENPOINT回饋、刷中國信託uniopen聯名卡滿2萬送2500點OPENPOINT點數。
📌Yahoo拍賣即日起至12月14日連續7天全站免運、滿199即可享7-ELEVEN取貨免運優惠、12月15日起加碼登記抽Nintendo Switch 2，12月11日、12日再加碼消費99元即免運。
活動網址：
Yahoo購物「名店鍋物特輯」： https://reurl.cc/oKr4dV
Yahoo購物「雙12年末狂歡季」：https://reurl.cc/vKkvLk
Yahoo拍賣「雙12年末狂歡季」：https://reurl.cc/4bQZ2X
年終大掃除 酷澎推清潔用品特惠
另外，年終也是歲末大掃除的時間，Coupang酷澎推出Persil寶瀅、橘子工坊、妙管家、Frosch 德國小綠蛙、Mdmmd、Chuli等百大品牌，12月10日至12日限時3天滿額領券限折，指定商品單筆滿500元折100元；活動期間每人限領1次、折扣不累積，優惠券數量有限發完即止。
資料來源：中央氣象署、Yahoo購物、Coupang酷澎
