國民黨立委陳玉珍強推「助理費除罪化」爭議繼續燒，該事件起因，正是源於國民黨副秘書長李乾龍在餐敘中請託修法，藍委們以為是「黨團提案」必須連署才簽。對此，國民黨文傳會主委吳宗憲今（10）日澄清，從頭到尾黨中央沒有下令，「尊重黨團運作」。陳玉珍強推「助理費除罪化」爭議繼續燒，此一修法源於立法院國民黨團日前宴請李乾龍，席間李乾龍下達「三道密令」，其中一項便是攸關助理費除罪化的「立法院組織法」與「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案。當時不少立委是被李乾龍拜託，以為是「黨團提案」必須連署才簽，但後來發現只是個別立委提案，更傳出有藍委一度後悔連署想撤簽，最後擔心輿論發酵作罷。該修法引發國會助理圈強烈反彈，國會助理工會將在本週五發起抗議行動，並將發出拜會函文予韓國瑜與朝野黨團。此外，一名國會助理職業工會幹部昨天也發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，已有超過200位國會助理簽署。對此，吳宗憲稍早在中常會後受訪時表示，從頭到尾黨中央並沒有下令黨團做什麼事情，「過往如果說有什麼事情，是黨中央要求黨籍立委必須要做的時候，那就會聽到一個東西，如果你沒有依照命令去做的話，那當然可能就會有黨紀處分的問題。」吳宗憲直言，但這一次完全沒有聽到這個狀況，所以黨中央的見解還是「尊重黨團運作」，黨主席也不會去介入 ，「從頭到尾並沒有存在，外面謠傳黨中央逼迫黨籍立委做什麼事情。」