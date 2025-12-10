我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭碧婷許久未公開現身，暢聊家務事。（圖／記者吳翊緁攝）

▲郭碧婷一個人帶著孩子住在台北，和老公向佐長期分居。（圖／記者吳翊緁攝）

郭碧婷的父親日前罹癌，目前正在休養中，前陣子郭碧婷的婆婆向太（陳嵐）在直播中說，郭碧婷一直都是使用自己的收入來負擔爸爸的醫藥費、兒女教育費，稱讚她獨立孝順。今（10）日郭碧婷也解釋沒這麼嚴重，「不會啊！我婆婆有給錢錢。」還說談錢太粗俗。向太在直播中曾透露郭碧婷父親罹癌，媳婦都在台北照顧爸爸，也堅持用自己的錢負擔醫藥費、孩子的教育費，郭碧婷今出席活動被問到這題，她笑說，「不會啊，婆婆對小孩也很好，我婆婆有給錢錢。」語畢還裝可愛說，談錢的問題就太粗俗了。向太不只一次公開稱讚郭碧婷懂事，還有人說她們婆媳越來越像，郭碧婷聽了笑說，婆婆給她的感覺一直是很富貴，「大家好像以為我很有錢，但我是三重出生的，我們家是開豆漿店的，可能一家人吧，就很貴氣。」談到爸爸身體狀況，郭碧婷說目前標靶、化療都有，目前狀態好很多，郭碧婷透露雖然爸爸住在別墅，但她一個人帶著2個孩子也住不下，所以沒跟爸爸住一起，而是附近另外找地方住，但家裡還養著很多動物，連她都數不清有幾隻，有時鳥一下蛋就是一窩，讓她直呼照顧動物也是很累。