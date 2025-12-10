我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜今（10）日上午，接見114年度全國好人好事獲獎代表一行，其中包括甫獲金馬獎終身成就獎肯定的86歲「國民阿嬤」、資深藝人陳淑芳。韓國瑜說，世界上有三種人令人感佩在心，一是宗教家，能夠濟世渡人；二是教育家，能夠春風化雨渡化下一代；第三則是慈善家，能將心比心提供資源予他人，送人玫瑰，手留餘香。韓國瑜說，今年32位得獎者年齡從35歲到98歲都有，來自各行各業，涵蓋社會各個層面，可見「行善」這件事，是不分年齡、領域的共識。他說，近年看到社會眾多紛擾、充滿對立與不愉快的氣氛以及詐騙橫行等等，他內心諸多感慨，但也堅信世間仍然存在一股善良的力量在推動著社會，而這股力量是整個社會最重要的中流砥柱。韓國瑜說，他常在接待外賓時談到，全世界都知道台灣有優秀的台積電和半導體，但卻大都忽略台灣仍有許多很棒的地方。其一，是醫療，台灣社會長久以來最優秀的人才大都投身於醫藥產業，台灣也擁有全世界最好的健保制度；其二，是台灣的傳統產業，百工百業中有許多默默無聞的台灣驕傲，其三，是善良熱情的台灣人。韓國瑜說，他曾在《讀者文摘》上看到一篇故事，描述一對來自法國的男女朋友，分享騎自行車繞行全世界14年的經歷，回憶中一段他們從台灣基隆騎到屏東的路程，一路上遇到許多熱情的台灣人，大家都關心他們有沒有吃飽，讓他們對台灣人善良、熱情與真誠的特質留下了深刻印象。韓國瑜最後致詞表示，今天看到在座各位善良、熱情的好人、好事代表，他身為全國最高民意機構立法院的一份子，也深信全體113位立法委員以及廣大台灣人民，都是發自內心對大家的善行感到尊敬與感動，再次感謝大家蒞臨立法院，他也期望大家能夠繼續秉持行善的信念，讓這種善良的力量在整個台灣社會繼續勾勒出一個善良的迴圈。