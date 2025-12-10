「陳耀訓·麵包埠」向來在中秋與春節前夕銷售「紅土蛋黃酥禮盒」，且往往是一盒難求，「陳耀訓・麵包埠」表示，今年首度推出春節限定版設計禮盒，今年攜手台灣首位執行過三金（金馬、金鐘、金曲）典禮主視覺的設計師方序中，外型、內裝都充滿巧思。陳耀訓蛋黃酥除了12月16日中午12 點半在拓元售票系統正式開賣外，這次也與方序中經營的「小島裡」合作，12月11日至12月14日，可搶先吃到單顆紅土蛋黃酥。
陳耀訓表示，紅土蛋黃酥銷售已邁入第七年，除了和親朋好友分享，也成為送禮表達心意的象徵。於是才想起要將春節檔期的紅土蛋黃酥量身定做限定版設計。春節檔期限定版禮盒以溫潤的淺黃色作為底色， 上頭是由近到遠的群山及太陽所組成的圖案，細看之下圖型的排列組成亦是「春」字。
方序中以紅土蛋黃酥的焦點之一「層次」作為構想，把群山一層一層排列起來，搭配日出曙光，進而成為一幅「日出曙光，迎新年」的畫面，同時也是春字。畫面上則以經典版畫的顆粒感作為細節，他解釋，「細小的顆粒組成畫面，就像是日子是由許多微小的事物所累積起來的，由點而線而面， 才能連成一個具有意義的生活。」
蛋黃酥下有紅色卡片 每個字都是驚喜
年節限定版禮盒還有特別的小巧思。方序中在紅土蛋黃酥擺放的底襯之下，放了一張紅色卡片。卡片以燙金形式印著： 「新春好日馬上旺」等七個字，每個字分別就在紅土蛋黃酥之下。也就是說，當一顆蛋黃酥被拿起之後，就能看到某個字。待所有蛋黃酥被拿光時，新春好日馬上旺這個祝福詞也就浮現在眼前 。 而且 ，這張卡片也可以拿來書寫與寄送。
買禮盒將有機會拿到九百元兌換券 限量僅有100張
此次春節限定版紅土蛋黃酥禮盒更有小驚喜 。特別在紅土蛋黃酥當中放入九百元購物金兌換券，總計一百張。憑券可兌換陳耀訓·麵包埠的麵包與西點商品等。
12月11日～12月14日 方序中經營「小島裡」能搶先吃到爆黃酥
除了12月16日中午12 點半，在拓元售票系統預購外，這次陳耀訓·麵包埠也與方序中經營的「小島裡」合作，在12月 11日至12月14日，搶先讓大家可以品嚐到單顆的紅土蛋黃酥（每人限購一顆，限內用， 每日限量售完為止，入場低消為一杯飲品）。
🟡「陳耀訓·麵包埠紅土蛋黃酥禮盒春節限定版」販售資訊
商品內容：紅土蛋黃酥（1 盒 8 入）
售價：900 元
預購日期12月16日 12：30
唯一預購管道：拓元售票系統
提貨日期：2025年12月26日到2026年2月14日
豆油伯也與瑪利亞基金會合作 獨特插畫躍上禮盒
今年滿是藝術概念的春節禮盒，還有堅持使用台灣契作原料、以純釀工法聞名的「豆油伯」，今年首次與瑪利亞基金會旗下社會企業品牌「Merry Young 快樂襪」跨界合作，推出兩款馬年公益聯名禮盒 「馬到成功」與「馬上幸福」。本次合作以心智障礙青年原創插畫為主視覺，並搭配豆油伯茶姬釀造醬油與特色茶品，傳遞「「穿好襪、吃好料、做好事」的永續精神。
豆油伯行銷總監李明芳指出，豆油伯在規劃 2026 年禮盒時主動提案，希望以品牌力量支持青年創作被看見。瑪利亞基金會其後造訪屏東生產基地，雙方在「永續、創作與公益並行」的理念上高度契合，因而促成此次跨界合作，她說：「好的味道能溫暖人心，而好的創作能溫暖社會。青年們真摯的創作能量也呼應瑪利亞基金會『服務生命是一件快樂的事』的精神。」
資訊來源：陳耀訓·麵包埠、拓元售票系統、豆油伯
豆油伯也與瑪利亞基金會合作 獨特插畫躍上禮盒
今年滿是藝術概念的春節禮盒，還有堅持使用台灣契作原料、以純釀工法聞名的「豆油伯」，今年首次與瑪利亞基金會旗下社會企業品牌「Merry Young 快樂襪」跨界合作，推出兩款馬年公益聯名禮盒 「馬到成功」與「馬上幸福」。本次合作以心智障礙青年原創插畫為主視覺，並搭配豆油伯茶姬釀造醬油與特色茶品，傳遞「「穿好襪、吃好料、做好事」的永續精神。
豆油伯行銷總監李明芳指出，豆油伯在規劃 2026 年禮盒時主動提案，希望以品牌力量支持青年創作被看見。瑪利亞基金會其後造訪屏東生產基地，雙方在「永續、創作與公益並行」的理念上高度契合，因而促成此次跨界合作，她說：「好的味道能溫暖人心，而好的創作能溫暖社會。青年們真摯的創作能量也呼應瑪利亞基金會『服務生命是一件快樂的事』的精神。」