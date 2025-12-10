今（10）日東北季風減弱，水氣也逐漸減少，民眾外出都能感受到陽光帶來的溫暖。不過，前中央氣象局長鄭明典表示：「好好利用今天的陽光」，因為受到冷高壓周末，明（11）日水氣又要變多，局部地區開始降雨，到了周末又將變為乾冷的天氣，本周好天氣只剩下今天了！
冷高壓周末影響台灣！鄭明典親曝影響時間軸
前中央氣象局長鄭明典稍早發文表示：「臺灣被雲包圍！今天陽光天，明天水氣增多，迎風面又會轉雨！好好利用今天的陽光」，隨後又提到周末台灣將被冷高壓影響。
鄭明典也曬出目前在歐亞大陸上空的冷高壓天氣圖資，並解釋：「冷高壓現況有兩個中心，一東、一西，兩者強度差不多，都在1050百帕左右，左側的或許稍強一些。」
而在右側的高壓，將在明（11）日就會逐漸出海，出海的緯度偏北，所以會給台灣帶來一陣東北季風增強，但是降溫不特別明顯，可能在迎風面因為雲量增多和降雨，天氣變化比較有感。
另一邊左側的高壓，鄭明典分析，因為受到前方高壓的阻擋，基本上是沿著青藏高原邊緣，先往東再往南，然後偏南出海，「目前預報的低溫主要來自這個繞過高原南下高壓的影響。」
因為這波冷空氣出海位置偏南，所以受到海溫的影響較小，氣溫較低，但也比較乾燥，周末會給台灣帶來乾冷的天氣，但影響時間應該不會很長。
準備迎接天氣變化！氣象署：溫度變化大、彷彿洗三溫暖
中央氣象署也表示：「未來一周的天氣變化就像搭雲霄飛車，天氣變化大，氣溫彷彿洗三溫暖，衣服千萬別穿錯囉！」
今（10）日因為受到東北季風減弱，所以出現回暖的情況，各地大多是多雲到晴的好天氣，不過到了晚上，西半部的朋友要特別注意「日夜溫差」，晚上就會開始變涼。
明（11）日開始受到東北季風稍微增強影響，帶來的水氣會讓北部、東半部有局部雨勢出現。
至於氣溫變化關鍵轉折點， 則是到了周六（13日）晚上，氣象署提醒，因為隨著更強冷空氣南下，氣溫將開始「溜滑梯式」，隨後周日與下周一，冷空氣持續發威，周一清晨將達到最冷，低溫下探 12-14°C，空曠地區或近山區可能更低溫，唯一值得慶幸的是這波降溫屬於「乾冷」狀態，不會讓人過於不適，但周末出門外出還是要記得穿好保暖衣物囉！
資料來源：中央氣象署、鄭明典
